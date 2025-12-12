陳冠希「豔照門」禍源恐是自己？名導爆外流關鍵 第一張看到阿嬌崩潰了

名導王晶推測，陳冠希自己可能才是「豔照門」事件真正的禍源。（本刊資料照）

曾被視為香港「四大天王」接班人的陳冠希，2008年爆出「豔照門」震撼演藝圈，電腦送修導致千張私密床照外流，之後他道歉並退出演藝圈，但已重創受害女星們的演藝生涯。不過香港名導王晶推測，陳冠希自己可能才是「豔照門」事件真正的禍源。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。節目《王晶笑看江湖》提及當年轟動一時的「豔照門」事件十分感慨，不捨當時很多女星的演藝生涯遭受嚴重打擊。而多年來陳冠私照外流的原因都指向電腦送修，但王晶認為，事情可能沒有那麼簡單。

廣告 廣告

王晶質疑，若要從龐大的資料夾內精準找到那些照片，需耗費大量時間，所以他推測，極有可能是有人向維修員透露了路徑或位置。王晶甚至懷疑，是陳冠希自己哪次喝多了，向身旁朋友炫耀交往過很多女星、拍了多少照片，且親自展示過，消息才會在圈內一傳十、十傳百，最後連維修員都曾耳聞，釀成這場災難。

名導王晶推測，陳冠希自己可能才是「豔照門」事件真正的禍源。（翻攝自王晶笑看江湖 YT頻道）

王晶感嘆，事件之初他一直以為那些照片是假的，是有心人士惡意合成陷害陳冠希，但他看到那些照片後就崩潰了「不可能是合成的，是真的！」尤其第一張看到的，是與他合作多次的阿嬌（鍾欣潼），讓他不忍心再往下看，也不願面對鋪天蓋地而來的報導，因為他視阿嬌如自己的女兒。

後來看了部分有穿衣服的私照，王晶根據經驗判斷，照片裡女方的樣子和眼神都很迷茫，感覺有些神智不清，懷疑她們可能有吸大麻或服用一些藥物，在不太清醒的狀態下拍攝，「我覺得會不會她們吃了一些東西，然後才拍了這樣的照片。」

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

中國87歲書畫大師「喜得獨子」廝守小50歲嫩妻 宣布與女兒、繼子斷絕關係

小煜護理師前妻號稱「兇版佐佐木希」 小S不信生過小孩

上課打瞌睡被叫醒…成功嶺役男痛扁中隊長 走廊遇副隊長也打成腦震盪