陳冠希1400張私密照外流！害慘張柏芝、阿嬌 名導曝藏17年驚人內幕

港星陳冠希2008年爆發「豔照門」事件，1400張私密照流出，包括和張栢芝、「阿嬌」鍾欣潼等女星的裸照，他也無限期退出娛樂圈。當年，普遍認為是陳冠希送修電腦時，照片被維修員外洩；事隔17年，香港名導王晶近日談及「豔照門」事件持不同看，認為禍根就是陳冠希「愛炫耀」。

王晶在發布的影片談到陳冠希「豔照門」事件，指出要在電腦海量的資料中精準找到這些私密照片，需要耗費時間與精力逐一檢查，「如果沒有別人的指引，誰會知道電腦裡藏著什麼照片？」

王晶大膽說，可能是陳冠希在聚會時因酒後，或是情緒高漲時，一時興起向朋友炫耀自己「泡了多少女明星」、「拍了多少照片」，甚至直接拿給朋友看；消息「一傳十、十傳百」，傳到電腦維修員耳中，導致對方在維修時挖出陳冠希的電腦資料，並且上傳到網路。

王晶稱讚陳冠希是一個很乖、很有禮貌，工作也不曾遲到早退的人，「豔照門」事件一開始，他完全不信，認為照片是有人惡意合成，想陷害陳冠希。

