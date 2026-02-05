陳冠廷受邀至英國國會 不只半導體盼雙方交流深化多元 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

陳冠廷昨（4）日出席英國國會「台英國會小組」（APPG on Taiwan）酒會，並在共同主席羅根勳爵（Lord Rogan）與下議院議員 Sarah Champion 邀請下發表致詞，與多位橫跨工黨、保守黨、自民黨的英國國會議員、政界與友台人士就台英合作、民主夥伴關係及多元交流深入交換意見。

酒會一開始，羅根勳爵特別直接以「大使」稱呼駐英代表姚金祥致意，展現英國國會友台力量對台英夥伴關係的高度重視。相較之下，英國國會至今仍未解除限制中國駐英大使進入國會出席活動，凸顯英國國會對民主夥伴的重視。

陳冠廷表示，台英在過去幾年於經貿、科技、教育等領域合作成果豐碩，雙邊互補性持續提升，未來也期待在既有基礎上擴大交流。他強調，英國社會對台灣的認識不應僅止於半導體供應鏈，更應看見台灣的多元面向與文化能量；現場呈現的 Kavalan 噶瑪蘭威士忌，正是台灣在品牌與文化自信上獲得國際肯定的具體例證。

針對產業合作，陳冠廷也特別強調，面對區域安全與供應鏈重組，台英除既有科技合作外，亦可在台灣具備聚落優勢的無人機產業深化交流，推動更具韌性與可信賴的合作鏈結。

陳冠廷也在當場邀請羅根勳爵於3月拜訪台灣，推進更高密度的國會互動與實質合作，進一步促成產業合作、教育交流與人民連結，讓台英夥伴關係走得更廣。

活動尾聲，羅根勳爵特別親自帶領陳冠廷參觀不對外開放的英國國會皇家畫廊，並分享英國議會政治傳統。陳冠廷與羅根勳爵分享馬年春聯並表示，台灣將持續透過跨黨派國會平台深化台英合作，擴大產業以外的文化、教育與社會交流，讓更多英國朋友更立體地理解台灣、支持台灣。

