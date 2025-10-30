陳冠廷批飯店備品禁令犧牲旅客體驗 觀光署長承諾檢討
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
民進黨立委陳冠廷今（30）日在立法院交通委員會質詢時，對環境部推動的旅宿一次性備品禁令表達強烈關切，指出政策已造成國內外旅客不便、也衝擊在台國際連鎖飯店經營；他強調，環保與觀光應共榮發展，不能犧牲國際商務旅客體驗及便利來達成，政府應以獎勵取代「一刀切」禁令，讓旅宿業者保有差異化服務的空間。交通部觀光署長陳玉秀對此表示認同，承諾將重新檢討相關措施。
環境部規定旅宿業者不得主動提供小於180毫升的液態盥洗用品，個人衛生用品須由旅客主動索取或付費購買。對此，陳冠廷指出，「一刀切」作法已引發民眾、外籍旅客及旅宿業者的普遍不滿；許多飯店業者甚至將「不主動提供」擴大解釋為「完全不提供」，反而在旅館旁設置販賣機販售一次性備品，形同將成本轉嫁給消費者。
「同樣等級、同樣品牌的飯店，在台灣價格更高，提供的服務項目更少，這對消費者不公平。」陳冠廷強調，有旅宿業者反映，國際品牌總部認為限制措施降低品牌形象，甚至考慮重新評估在台合作關係。
陳冠廷質疑，這樣的政策如何能提升國旅品質與競爭力？特別對於國際商務旅客，可能短期就要往返多個城市甚至國家，要求他們自備所有盥洗用品是極不合理的要求。
另外，新北市議會通過的氣候變遷因應行動自治條例，預計119年起將擴大禁止免費提供包裝飲用水、免洗餐具等項目，禁令範圍有越演越烈的趨勢。陳冠廷批評，這種做法忽略觀光服務業的本質，也剝奪業者發展特色化、精品化服務的機會。他提到，許多日本旅館會在備品中融入地方特色產品，創造獨特的住宿體驗，台灣卻在限制中失去可能性。
「我們是多元價值的國家，不應該把單一價值觀強加在所有人身上。」陳冠廷呼籲，政府應該用鼓勵而非懲罰的方式推動環保，讓支持環保的旅客選擇環保友善旅館，也讓其他旅客享有便利服務。他強調，觀光是服務業，重視體驗，政策制定應在環保與觀光之間取得平衡。
對於陳冠廷的質詢，陳玉秀表示認同，並坦言不提供大毛巾等措施對國際遊客確實相對不友善。她承諾，觀光署將重新檢討相關政策，希望在提供友善服務給旅客的同時，也能落實環保政策，不會用單一標準看待整個觀光服務業。
陳冠廷最後強調，環保與觀光發展並非對立關係，關鍵在於找到共榮的平衡點。他期待觀光署積極與環境部及地方政府協調，以差異化、特色化經營模式，提升台灣觀光競爭力，而非透過一刀切禁令削弱產業發展動能。
照片來源：BING生成、陳冠廷臉書
6都僅台北無生質能源廠 林延鳳籲加速規劃、別重演台中廚餘危機
