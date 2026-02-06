陳冠廷訪英拜會上議院領袖 拋「友台不等於反中」觀點

陳冠廷訪英會上議院領袖 「友台不等於反中」觀點獲引用進入國會辯論。陳冠廷辦公室提供

民進黨立委陳冠廷4日於英國國會會晤自由民主黨上議院領袖普維斯勳爵（Lord Purvis of Tweed），就台英合作與區域安全議題交換意見。普維斯勳爵隨後於上議院質詢中，公開提及與陳冠廷的會面，並將「做台灣的朋友不代表成為中國的敵人」此一核心觀點帶入國會議事辯論，引發關注。

陳冠廷於會晤中向普維斯勳爵表示，支持台灣、與台灣維持友好關係，並不意味著必須將中國視為敵人。英國完全可以一方面與北京維持必要互動，一方面更積極與台灣深化經貿合作及關鍵領域連結。陳冠廷強調，台灣在半導體、科技、教育研究等領域是可信賴的合作夥伴，具備健全制度、法治與人權保障，且為民主社會。

普維斯勳爵於當日上議院質詢時段，主動提出質詢，明確表示當日下午與台灣友黨國會議員會面，討論台灣對區域情勢日益強硬態勢的關切。普維斯勳爵在質詢中指出，強化與台灣的貿易關係是重要機會，並強調「做台灣的朋友不代表成為中國的敵人」，進一步追問英國政府是否曾受到來自北京的壓力，要求淡化對台關係。

針對台英合作方向，陳冠廷指出，雙方近年在經貿與科技合作已奠定扎實基礎，下一階段合作重點將更聚焦安全與韌性。陳冠廷提出三項可快速推進且能形成實質成果的方向：國防安全協作深化、無人機產業與技術交流，以及共同強化阻擋網路攻擊與混合式威脅的能力建構。

陳冠廷表示，樂見英國國會內友台力量正以制度化方式推進議題，讓台海安全與民主韌性進入更具體的政策辯論與監督程序。陳冠廷認為，國會外交的核心價值在於將台灣的關切與立場即時帶入民主國家的議程，讓更多人以務實且尊重台灣的方式理解台灣處境，使合作得以延續深化。

