陳冲談輝達H200晶片出口中國 嘆「羊毛出在狗身上卻由豬買單」

前行政院長陳沖指出2025歲末最火紅的詞彙是 Trumped「被川普了」。（圖：張柏仲攝）

前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲近日發表專文，引用《紐約時報》專欄作家佛里曼的觀點指出「Trumped（被川普了）」已成為2025年歲末最受矚目的新詞。該詞源自川普針對俄烏戰爭提出的和平方案，被形容為現代版「慕尼黑協定」，意指在強權博弈下，弱勢國家被迫接受不對等條件，甚至淪為美國利益交換中的犧牲者。陳冲直言，外傳川普總統宣布開放輝達H200晶片出口中國大陸，但要抽25%，會以進口稅的方式向台灣徵收，那不就是羊毛出在狗身上，卻由豬買單。

陳冲進一步將「被川普了」的概念談到台灣的現況，點名近日的輝達H200晶片議題。他指出，假設美方允許晶片銷往中國大陸，卻要求抽成25%，並以進口稅名義向台灣徵收，形同「輝達銷陸、美國收租、台灣納貢」，就是「羊毛出在狗身上，卻由豬買單」的荒謬局面。

陳冲質疑，相關作法不僅增加運輸成本與碳排，也可能惡化台灣對美貿易順差帳面數字，進一步在匯率操縱國檢討中成為受害者，不禁反問台灣是否也正「被川普了」。他也以「割韭菜」作為對照指出，市場上的剝削至少還有再生空間，但如果因國際政治與戰略失衡，導致整個科學園區或產業外移，後果恐怕難以回頭。