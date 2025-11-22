陳冲：美推穩定幣 貨幣戰高招
美元霸權遭遇史上最大挑戰，而美國正在利用關稅、金融以及穩定幣等工具反擊，以穩定美元在全球貨幣的主導地位，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲廿二日表示，海湖莊園協議就寫明了川普的施政藍圖，關稅、貨幣、國債等指引都囊括其中，建議執政團隊與台美關稅談判代表都要好好看一下，從中獲知川普的布局與執行。
陳沖指出，川普的重要幕僚米蘭寫給川普的執政指引「A User's Guide to Restructuring the Global Trading System」，後來改稱海湖莊園協議，因此川普的政策並非隨性而為，而是有戰略、有步驟地達成他的目的。
川普不曾忽略其執政團隊安排好的計畫，陳冲提醒現在的執政團隊，這次跟美國打交道不是這麼簡單，「去年十一月川普已經告訴你他要怎麼做了。」今年一月上任後，川普已經在一一執行該項指引。
陳冲表示，美國以關稅議題促使與美國有貿易往來的國家坐上談判桌，美國除了從中獲得好處之外，還能對談貨幣議題，包括匯率在內，以及美國公債問題。因為美國債務問題嚴重，川普上任不到一年，國債從卅七兆美元大增至卅八兆美元。
挑戰美元霸權的嘗試並非首次，陳冲指出，一九八五年的「廣場協議」迫使日圓升值，導致日本經歷了「失落的十年、二十年、三十年」，顯示貨幣戰爭的慘烈。中國人民銀行前行長周小川在二○○九年發表的「關於改革國際貨幣體系的思考」一文，以及現任行長潘公勝在二○二五年發表的類似文章，都暗示了中國挑戰美元地位的企圖。
全球貨幣戰中，美國是否繼續成功？陳冲表示，基本上美國一直沒有失敗過，從一九四○年代到現在，只是有一段時間好像快被追上而已，「我覺得川普很厲害的一招就是他用穩定幣這一次，不僅解決了自己美元美債的問題，還把在貨幣戰中被數位人民幣領先的那一段追回來」。
亞洲金融科技聯盟主席蔡玉玲指出，穩定幣已是下一代金融基礎建設，如果ＳＷＩＦＴ系統是廿世紀的金融語言，那麼穩定幣正在成為廿一世紀的結算語言，台灣應該積極參與。如果台灣行動遲緩，未來三年內就會面臨戰略危機，也可能會面臨三大風險。
首先是供應鏈被迫接軌的風險，例如為了與國際客戶接軌，可能被迫採用其他客戶指定的新加坡或香港主導的ＲＡＷ平台。其次，台灣金融體系在下一代全球清算層中，會遇到被徹底繞道的風險，銀行可能被降級為低利潤的法幣換匯商，失去核心企金業務。最後則是數據與金流雙外流的風險，若台灣最寶貴的供應鏈金流與產業數據雙雙外流至境外的統一帳本上，將喪失資料主權與戰略優勢。
