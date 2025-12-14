陳凱倫悼癌逝「曾大哥」 愛兒出事全靠他扶持 真實身分曝光

陳凱倫童星時期曾被曾戰生公開稱讚。（圖／游定剛拍攝）

曾戰生曾任台視公關部重要的幕後靈魂人物，更是許多名人背後推手，沒想到因為罹患大腸癌病逝，讓眾人不勝唏噓，主持告別式的藝人陳凱倫，懷念起寶貝兒子出事時，家中陷入最黑暗時刻，好在有「曾大哥」扶持開導，才讓他意會到「人活著就會有希望」。

陳凱倫14日發文表示，曾戰生今年夏天被診斷出大腸癌，動手術前一刻，因為喘得太厲害緊急送醫，當天下午就病逝醫院，突如其來的噩耗，讓他無法接受，沒想到年初才約好要相聚，如今竟成了遺憾，徹底體悟到人生的無常，也回想起兩人多年的緣分，就是從自己童星時期開始。

廣告 廣告

陳凱倫表示六、七十年代，童星能在《台視週刊》被點名是莫大榮耀，當時最紅的就是張小燕，沒想到自己被曾戰生相中，甚至被公開點名稱讚：「演技出色，未來可期」，這席話也成為他一輩子的力量，而在台視群星璀璨的年代，曾戰生從公關組調到管理組，成為許多名人背後推手，讓他不禁大讚是「站在光後面的那個人」，隨著曾戰生病逝，讓陳凱倫更珍惜醒來還能呼吸的日子，強調要延續對方的精神，好好過上每一天。

陳凱倫表示在告別式會場，見到張小燕等人到場悼念，足以見得曾戰生在這個圈子舉足輕重的地位，尤其見到家屬收到台視送來的花籃時，直呼：「我們真的很感動，台視沒有忘了他」，讓他更加確定「曾戰生一輩子，做人做事，正派而厚道」，此外，他也憶起兒子陳銳出事的時候，曾大哥像天使一樣，常常出現在自己身邊，陪伴度過「叫天不靈、叫地不應」的歲月，讓陳凱倫對於這份恩情始終心懷感激。

更多中時新聞網報導

世足賽》首次三國合辦 跨國移動成挑戰

洪毛2度進加護病房 暴瘦15公斤

李吳兄弟續緣苗栗耶誕城 想啖客家美食