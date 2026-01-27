陳凱倫昔引薦曹西平出道成貴人！淚揭40年情誼 曝好友神隱原因

陳凱倫、劉明珠低調現身。李鍾泉攝

資深藝人曹西平上月底於深夜離世，享壽66歲。今（27日）舉辦《最後的安可》追思告別式，以最後的演唱會為主題，更發放紀念哨子，十分有個人風格，不少圈內好友都現身哀悼，包括丁寧、包偉銘、黃鐙輝、黃嘉千、周思潔等人，不僅如此，陳凱倫和劉明珠也現身哀悼。

包偉銘默默現身。李鍾泉攝

陳凱倫表示，他和曹西平認識40年，「小四是我陸光的學弟，當年曹爸爸特別拜託我，希望能把他推進演藝圈。我是看著他這40多年來的起伏，但在群組裡，他這些年幾乎不見面、不回應，我想他有他的難處與不得已。」

而追思會的豪華佈置，陳凱倫也認為是曹西平生前的遺願，「期待很多朋友能主動來送他。他是一個非常孝順的男人，值得大家用最大的祝福送他最後一程。」他回憶3年前楊耀東曾約聚餐，但當時曹西平沒有現身，「他只是不想讓大家看到他不好的一面。」他認為曹西平是刀子嘴豆腐心，在鏡頭前講話犀利只是為了效果，其實私下是很善良的人，「我看得到他的本性，希望陸光團隊能有更多人來送他，我相信他今天看到這麼多人，絕對不會寂寞。」

無尊。李鍾泉攝

而歌手劉明珠回憶當年，和曹西平是錄製《龍虎綜藝王》認識，「當時四哥是評審，在後台跟我聊很多。後來他常打給我，叮嚀我『明珠跟你說喔，上節目要穿什麼衣服、講什麼話』，甚至連公益演唱會都二話不說跨刀幫忙。」劉明珠透露，當時看到噩耗非常震驚，這段時間她嘗試透過社群聯絡曹西平，卻始終見不到本人。



