陳凱倫淚別45年好友曹西平 手寫信曝「此生最後對話」

曹西平去年底逝世，享壽66歲。(圖／中時資料照、冬瓜行旅提供)

曹西平去年底於住處逝世，享壽66歲，1月10日至26日開放靈堂弔唁，近來許多粉絲及圈內友人紛紛前往祭拜，資深藝人陳凱倫今(12日)前往悼念，他透露寫了一封信給曹西平，語帶感概表示：「離開後，這封信，就成了我與他之間，最後一次對話」。

陳凱倫稍早到曹西平靈堂弔唁，他表示這不算是告別式，而是一段「安靜地停留」，至於親筆寫的一封信，將是兩人最後一次對話，一開頭就喊著曹西平「小四」，可見兩人私交甚篤，不過信件內容開頭語氣就相當沉重，「做人不容易，能活得開心，更不容易，走到花甲之年，還能自在行走，本身就是一種福氣」，接著強調一甲子的演藝生涯，往往虛名多過實際，即便打拚一輩子，卻未必能比得上其他行業，語氣中滿是無奈。

廣告 廣告

曹西平去年底逝世，享壽66歲。(圖／粘耿豪攝)

陳凱倫回憶起45年前的曹西平，是位尚未成名、在西餐廳自彈自唱的時髦少年，「滿臉自信，相信未來一定會發光」，果真，曹西平也沒有辜負眾人的期待，逐步實現在演藝圈的夢想，不過卻在2025年年末，離開這個世界，對於曹西平多年在演藝圈的奉獻，陳凱倫強調一定有其價值存在，如今只希望曹西平能與逝世多年的雙親好好相聚，圓滿那份夢與愛。

曹西平追思會預計於1月27日在臺北市懷愛館（景行樓）早上10點30分舉行，家屬希望他生前的親友、同業等，都能來送他最後一程，好好進行最後的道別。

更多中時新聞網報導

《冠軍之路》拍攝橫跨美日、耗3百小時 賴總統激推

NBA》落後19分算什麼 快艇逆襲傷殘活塞

保健》美飲食指南改版 紅肉上位惹議