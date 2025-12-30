陳勇正1打3對方濺血起因 台南超商起因擦撞到肩膀

圖/當事人提供

台南市永康區一間超商於民國114年12月27日晚間7點53分左右，發生一起因擦撞引發的肢體衝突事件。當事人陳勇正表示，當時僅因在超商內不慎與一名年輕男子肩膀碰撞，卻意外演變為多人對峙，最終甚至出現濺血情形，引發外界關注。

圖/當事人提供

陳勇正指出，事件初期即嘗試理性溝通、化解誤會，然而該名年輕男子不僅拒絕對話，反而當場撥打電話，要求其父親與另一名成年男子趕赴現場。短時間內，現場局勢急遽升高，形成陳勇正一人面對三名成年男子的不對等局面。

對方父親抵達後，三人隨即對陳勇正形成左右包圍態勢，限制其行動空間，期間不斷以言語挑釁、恐嚇，甚至出言稱「要怎樣都可以」。過程中，對方父親更率先動手推擠陳勇正胸口，使衝突進一步升高，陳勇正人身安全明顯受到威脅。

圖/當事人提供

陳勇正表示，當下始終保持克制，數次試圖後退拉開距離，並曾兩度推開持續逼近的對方，同時明確大聲警告：「請不要再往前，再往前就視為攻擊意圖！」然而，對方三人仍無視警告，持續逼近，未有停止跡象。

考量近期社會持刀傷人案件頻傳，加上對方人數佔優、敵意明顯，陳勇正在無法判斷對方是否攜帶危險物品，且現場空間狹小、退無可退的情況下，認定自身生命安全已遭受迫切威脅，遂在防衛本能下出拳制止對方行為。

在正當防衛過程中，陳勇正以一人之勢面對三人，其中一名對方人員因受擊而當場流血，血跡濺落地面。陳勇正強調，該結果係防衛行為自然發生之後果，並非主動追擊或報復。

圖/當事人提供

然而，陳勇正採取防禦動作後，雙方衝突進一步擴大，現場爆發肢體拉扯與互相攻擊情形，最終導致對方三人均有不同程度受傷。整起事件已有路人錄影及超商監視器畫面留存，相關影像可清楚還原事發經過，包括對方糾眾到場、率先推擠、無視警告等關鍵過程。

目前警方已介入調查，後續責任歸屬與是否構成正當防衛，仍有待司法機關進一步釐清。