陳勢安哭到崩潰！困在愛裡無法抽身 「痛快給我一槍」虐哭網

記者徐珮華／台北報導

陳勢安推出新專輯《我墜落你自由》，主打歌〈給我一槍〉將情感推向極致爆發。MV由他親自上陣主演，詮釋都會男子的情感創傷，從甜蜜相處到崩潰痛哭，演技大噴發，歌迷也看得全情投入。導演Birdy以8mm底片攝影機作為「槍」的象徵，那些曾經記錄幸福的畫面，最後卻成為最鋒利的武器，回憶一格一格播放，傷口一次一次被擊中。

陳勢安推出新歌〈給我一槍〉，並在MV展現精湛演技。（圖／索尼音樂提供）

陳勢安〈給我一槍〉透過最直白而刺痛的歌詞，道出愛而不得最殘酷的模樣，「當朋友都勸你放下，自己也知道不該繼續等待，卻還是困在對方留下的期待裡無法抽身。與其繼續被吊著、被消耗，不如請你痛痛快快地給我一槍，至少讓這段感情，能有一個結束的地方。」

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陳勢安與MV女主角剛見面，就要演出情緒濃烈的戲碼。（圖／索尼音樂提供）

陳勢安在MV中面臨著這份感情的傷痛，演出痛哭的場面，「這次拍攝最難的地方就是導演是倒著拍，先拍攝情緒最濃烈的部分。我和女主角才剛見面，還沒時間熟悉、培養感情，就要演出爭吵、痛哭的部分，難度蠻高的。」不過他很快進入歌曲情緒，正式拍攝時迅速投入情感，哭戲一步到位，眼淚直直落下，展現出演員級的演技，全場讚聲不斷。

陳勢安創意reels影片掀起討論。（圖／索尼音樂提供）

身為「活網人」的陳勢安近期拍攝一系列reels影片，都在網路上創造話題。日前釋出他在大雨中穿著雨衣坐在摩托車後座，大聲唱著〈給我一槍〉，最後還用手抺去臉上不知是雨水還是淚水的影片，呼應著近來連日的大雨，影片上架後討論度爆棚。他笑說：「本來只是想在機車上哼幾句，蠻輕鬆美好的，結果每天都雨天！悲慘度升級1000%。」

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