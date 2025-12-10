陳勢安尾牙滿檔 狂跑上百場

陳勢安將在12日首度登上Billboard Live TAIPEI舞台開唱。近期正逢年底尾牙季，他從上月起幾乎天天工作滿檔，全台跑透透，行程已排到明年農曆春節後，共狂跑上百場活動，人氣超旺。他日前凌晨3點開始妝髮，早上在台中演出，晚上則赴屏東唱校園，從早忙到晚仍活力滿滿，當天看到台下很多樂迷，興奮喊：「很充實的一天，謝謝一起大合唱的大家。」

談到面對如此密集的行程，他開心說感謝各單位邀約、粉絲大力支持，除了工作之外，他日常會抽空健身，護嗓祕訣則是天天睡滿8小時，維持最佳狀態。他先前釋出首支台語單曲〈無你的將來〉獲好評，坦言過去完全不會講台語，為了在台語歌中呈現真摯的情感，下足苦功從發音、語意到情緒積極苦練，有機會推出第2首台語歌？他打趣說：「可能真的是唯一的1首。」

陳勢安明年迎來出道20周年，最近正錄製新歌，也自己擔任新專輯的音樂統籌，十分用心。他即將推出新單曲，並計畫明年舉辦出道20周年演唱會，期待跟粉絲一同歡慶這個重要里程碑。

這幾天正在忙Billboard Live TAIPEI舞台的他，熱情說這次歌單將橫跨新舊作品，「歌單真的開得很糾結，但大家敲碗已久的經典歌曲都會有，新歌當然也少不了，還有今年的台語挑戰〈無你的將來〉，會是一場多語言、跨風格的現場演出。」