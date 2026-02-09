陳勢安尾牙跑上百場 過年回老家「躺平」被催婚用這妙招！

陳勢安9日參與「2026年旺旺集團旺年會」，一連賣力飆唱多首夯曲。（陳俊吉攝）

陳勢安9日參與「2026年旺旺集團旺年會」，一連賣力飆唱〈走心的歌〉、〈勢在必行〉、〈天后〉等熱門歌曲，引起全場熱情尖叫，看到台下滿滿觀眾，他興奮說現場充滿「旺」的喜氣，氣氛非常好，並熱情跟觀眾互動，更拿起手機跟大家一起自拍，他祝福所有旺旺人新年快樂、馬上發財，「2026新年的夢想、目標全都『勢在必行』。」

他從去年底開始跑尾牙活動，幾乎天天工作滿檔，全台跑透透，共狂跑上百場活動，人氣超旺，分享最忙時甚至曾1天連趕3場，加上最近正籌備新專輯，預計上半年會發片，接下來將忙到除夕前一天才休假。

廣告 廣告

陳勢安9日參與「2026年旺旺集團旺年會」，一連賣力飆唱多首夯曲。（陳俊吉攝）

陳勢安9日參與「2026年旺旺集團旺年會」，熱情跟全場觀眾互動。（陳俊吉攝）

他過年期間會飛回馬來西亞老家陪伴家人，一回到老家第一件事情是要「躺平」，好好讓身體休息，同時想大吃老家美食「Lobak（滷肉）」，平時很注重身材管理的他，這次過年完全不忌口、盡情大吃大喝。

陳勢安9日參與「2026年旺旺集團旺年會」，一連賣力飆唱多首夯曲。（陳俊吉攝）

他也坦言一回老家難免會被親友催婚，不過現在年輕世代大多選擇不婚、不生，他也會灌輸長輩這個想法，打趣說：「我也是年輕人。」談到面對親戚的催婚，他分享第一時間會禮貌回長輩，「我現在過得很開心」，隨後發出紅包，樂當大家的財神爺，幽默喊：「當作封口費，這招很管用。」

更多中時新聞網報導

翁立友結婚3年寵妻「安太座比安太歲好」

甜點職人私房課 發糕、費南雪輕鬆做起來

腸癌2標靶藥放寬給付 至少省百萬