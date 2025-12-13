陳勢安年末行程滿檔 歌迷互動樂在其中

記者周毓洵／臺北報導

陳勢安近日現身品牌活動開唱，一登台便以「全世界我只想保護你」、「天后」、「勢在必行」連發，熟悉旋律瞬間點燃現場氣氛。年末行程滿檔的他笑言，近期活動、尾牙與節慶演出接連不斷，「這個月只休息七天」，但即使忙碌，仍樂在其中，直呼非常享受與歌迷近距離互動的每一刻。

回顧今年，陳勢安形容自己是「高產歌手」，不僅持續推出新單曲，也首次挑戰閩南語歌曲，成功解鎖全新里程碑。他提到，去年在金鐘獎舞台演唱「運轉人生」後，收到大量網友敲碗好評，「大家都說我聲音很適合唱閩南語，覺得又完成了一項任務。」也讓他對未來作品有更多想像。

廣告 廣告

談到近況，陳勢安透露全新專輯正如火如荼籌備與錄音中，希望明年能交出更亮眼的成績單。他也分享日前到臺中東海大學演出後，臨時起意前往夜市街頭歌唱，本來只是想低調看看，沒想到現場聚集不少歌迷，甚至有人聽到「天后」時以為是播原唱，「結果走近才發現真的是我本人在唱！」讓他又驚又笑。

當晚陳勢安在歌迷陪伴下，一邊逛夜市、一邊品嚐烤布蕾、雞蛋仔、鳳梨冰、糖葫蘆與牛三寶，氣氛輕鬆又熱鬧，也成了忙碌行程中難得的小確幸。他直言，這些貼近生活的互動，正是支撐他持續站上舞台的重要能量。

除了新專輯進度備受關注，陳勢安也預告《Andrew’s Billboard Live TAIPEI》即將登場，這場演出正逢他出道20週年的重要里程碑。他表示，希望能以最好的狀態回饋一路支持自己的歌迷，並期待明年在音樂路上持續突破、帶來更多驚喜。

陳勢安一連演唱「全世界我只想保護你」、「天后」、「勢在必行」，熟悉旋律引發全場大合唱。（DJB提供）