陳勢安拍MV崩潰虐哭粉絲 隔2年驚喜宣布舉辦台北簽唱會

【緯來新聞網】歌手陳勢安日前推出全新專輯《我墜落你自由》，主打歌〈給我一槍〉將情感推向極致爆發，不僅在數位音樂平台開出好成績，剛上架的 MV 更是好評不斷。這次 MV 特別邀請金曲鬼才導演 Birdy 執導，並由陳勢安親自上陣主演，詮釋都會男子的情感創傷，導演更以 8mm 底片攝影機作為「槍」的象徵，將回憶化作最鋒利的武器。陳勢安在 MV 中演技大噴發，從甜蜜相處到崩潰痛哭，情感轉折詮釋到位，讓歌迷看得全情投入、紛紛留言高喊被虐哭。

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陳勢安推出全新主打歌〈給我一槍〉，不僅在MV中展現秒落淚的演員級演技，新專輯實體預購也一舉奪下雙館冠軍。（圖／索尼音樂提供）

〈給我一槍〉透過直白而刺痛的歌詞，道出愛而不得最殘酷的模樣。陳勢安表示，這首歌描述當身邊的朋友都勸你放下、自己也知道不該繼續等待，卻依然困在對方留下的期待裡無法抽身的糾結心境，與其繼續被消耗，不如請對方痛痛快快地給自己一槍，讓感情有一個結束的地方。談到這次的拍攝挑戰，他透露：「這次最難的地方就是導演是倒著拍，先拍攝情緒最濃烈的部分；我和女主角才剛見面、還沒時間熟悉培養感情，就要演爭吵與痛哭，難度蠻高的。」不過陳勢安憑藉著對歌曲情緒的熟悉度快速投入，哭戲一步到位，展現演員級的精湛實力。



身為「活網人」的陳勢安，最近在社群平台拍攝的一系列 Reels 影片也在網路創造極高話題。因應近來的連日大雨，他日前公布了一段自己穿著雨衣、坐在摩托車後座大聲高唱〈給我一槍〉的影片，最後還用手抹去臉上不知是雨水還是淚水的畫面，瞬間引爆網路討論。陳勢安笑說：「本來只是想在機車上哼幾句，蠻輕鬆美好的，結果每天都雨天！悲慘度升級1000。」應景又幽默的創意引來網友熱烈留言，更有大批粉絲爭相留言高喊「想當載勢安的騎士」，並紛紛祝他新歌遇水則發。

陳勢安宣布將於7月19日舉辦台北簽唱會。（圖／索尼音樂提供）

陳勢安的新專輯《我墜落你自由》上週五數位上架並同步展開實體預購，火速攻下博客來音樂館與華語館的雙館預購冠軍，開出亮眼紅盤。得知喜訊的陳勢安開心地感謝粉絲一直以來的大力支持，同時也趁勝追擊驚喜宣布，將於 7 月 19 日舉辦新專輯唯一的台北簽唱會。他感性表示：「有 2 年的時間沒有和粉絲近距離互動了，我真的非常期待和大家見面，希望大家都能來。」

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