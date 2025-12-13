陳勢安月休7天解鎖新任務 突襲台中夜市飆〈天后〉

陳勢安連飆〈天后〉、〈勢在必行〉掀高潮。DJB提供



陳勢安、「F.F.O」、味全龍啦啦隊小龍女、徐暐翔、「FEniX」與「ARKis」齊聚「DJB x UMobile 結盟暨雞尾酒餐會」表演，近期尾牙與活動滿檔的陳勢安透露月休僅7天，但他笑說非常享受近距離與歌迷互動。

率先開唱的陳勢安以〈全世界我只想保護你〉揭開序幕，接連演唱〈天后〉與〈勢在必行〉掀高潮，回顧今年，他笑說自己算是「高產歌手」，除了持續推出單曲，也首次挑戰閩南語歌，去年在金鐘獎演唱〈運轉人生〉後獲好評，「大家都說我聲音很適合唱閩南語，覺得又成功解鎖了一項任務」。他透露新專輯正籌備、錄音中，期許明年能交出更好的成績。

廣告 廣告

「F.F.O」以2首作品迅速點燃現場氣氛。DJB提供

另外，陳勢安也分享日前在台中東海大學演出後，決定突襲夜市的街頭歌唱攤位，「本來以為只是去看看，沒想到現場滿滿都是在等我的人」。群眾聽到他唱〈天后〉時原本以為是播原音，「結果走近一看才發現真的是我本人在唱」。

當晚陳勢安在粉絲陪伴下邊逛夜市邊品嚐烤布蕾、雞蛋仔、鳳梨冰、糖葫蘆與牛三寶，氣氛輕鬆又熱鬧。他也預告「Andrew's Billboard Live TAIPEI」即將登場，這場演出也是他出道20周年的重要里程碑，「希望以最好的狀態回饋一路支持我的大家」。

更多太報報導

曾國城饅頭咬一半被Cue 不忍嗆：很不道德

金智娟出道44年最大挑戰 脫口理想型是黃偉晉

許光漢退伍4個月自嘲：剛放出來 惡補韓文備戰「金唱片」