陳勢安演技大噴發 崩潰痛哭「難度滿高的」

陳勢安在〈給我一槍〉MV演技大爆發。（圖／索尼音樂提供）

陳勢安推出新專輯《我墜落你自由》，以當代都會男子情感圖鑑為主題，獲得極大共鳴，主打歌〈給我一槍〉將情感推向極致爆發，MV一上架，歌迷更是好評不斷！MV由陳勢安親自上陣主演，詮釋現在都會男子的情感創傷，導演以8mm底片攝影機作為「槍」的象徵，那些曾經記錄幸福的畫面，最後卻成為最鋒利的武器。陳勢安在MV中演技大噴發，情感轉折極大，從甜蜜相處到崩潰痛哭，讓歌迷看得全情投入。

陳勢安與剛見面的女主角呈現情緒濃烈的戲份。（圖／索尼音樂提供）

關於歌曲〈給我一槍〉，陳勢安表示表示：「就是當朋友都勸你放下，當自己也知道不該繼續等待，卻還是困在對方留下的期待裡無法抽身。與其繼續被吊著、被消耗，不如請你痛痛快快地給我一槍，至少讓這段感情，能有一個結束的地方。」他在MV中面臨著這份感情的傷痛，演出痛哭的場面，「這次拍攝最難的地方就是導演是倒著拍，先拍攝情緒最濃烈的部分，我和女主角才剛見面，還沒時間熟悉、培養感情，就要演出爭吵、痛哭的部分，難度滿高的。」

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「活網人」陳勢安最近拍攝一系列reels影片，在網路上創造話題，日前公布他在大雨中，穿著雨衣坐在摩托車的後座，大聲唱著〈給我一槍〉，最後還用手抺去臉上不知是雨水還是涙水的影片，呼應著近來連日的大雨，影片一上架，果然討論度爆棚，陳勢安也笑說：「本來只是想在機車上哼幾句，滿輕鬆美好的，結果每天都雨天！悲慘度升級1000%。」而他也將在7月9日舉辦新專輯唯一台北簽唱會，「有2年的時間沒有和粉絲近距離互動了，我真的非常期待和大家見面，希望大家都能來。」

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