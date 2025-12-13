陳勢安突襲夜市全場暴動 出道20周年獻驚喜

陳勢安現身尾牙。（DJB提供）

歲末年終尾牙滿滿，歌手行程緊湊，日前陳勢安、F.F.O、FEniX等人都現身尾牙嗨唱。陳勢安近日透露全新專輯正如火如荼籌備與錄音中，期許明年能交出更亮眼的成績。他分享日前赴台中東海大學演出後，臨時起意突襲夜市街頭歌唱攤位，原本只是想低調看看，沒想到現場早已聚集不少歌迷。當他開口演唱〈天后〉時，甚至有人誤以為是播放原音，走近才驚喜發現「本人現唱」，氣氛瞬間沸騰。他也在粉絲陪伴下邊逛夜市邊品嚐各式小吃，度過輕鬆又熱鬧的一晚。同時他預告「Andrew’s Billboard Live TAIPEI」即將登場，這場演出也是出道20周年的重要里程碑，希望以最佳狀態回饋一路支持的歌迷。

緊接登場的「冠軍男團」F.F.O以活力舞台迅速炒熱氣氛，並回顧今年推出首張專輯、舉辦首場粉絲見面會等重要里程碑，直呼收穫滿滿，也預告12月28日將舉辦一週年MINI LIVE。徐暐翔隨後接棒，帶來多首溫暖作品，坦言因健康因素新專輯延期，期盼明年恢復最佳狀態再出發。

FEniX在尾牙嗨唱。（DJB提供）

FEniX則搶先演唱即將發行的全創作專輯《參》中的新歌，首次公開演出讓現場尖叫不斷，並走下舞台與歌迷互動，誠意十足。壓軸登場的ARKis以強勁舞台魅力延續熱度，團員們也分享今年的成長與對明年的期待，為活動畫下熱血又感性的句點。

