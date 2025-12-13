陳勢安自爆「月休僅7天」 現身夜市攤位大批民眾圍觀

陳勢安參與「DJB x UMobile 結盟暨雞尾酒餐會」演出。DJB提供

「DJB x UMobile 結盟暨雞尾酒餐會」近日邀請多組藝人輪番演出，其中由實力唱將陳勢安打頭陣登台，成為全場最大亮點。他以〈全世界我只想保護你〉揭開序幕，接連演唱〈天后〉、〈勢在必行〉，熟悉旋律引發全場大合唱，穩健唱功與情感渲染力展露無遺。

回顧今年表現，陳勢安笑稱自己是「高產歌手」，不僅持續推出新單曲，也首度挑戰閩南語歌曲。他提到，去年在金鐘獎演唱〈運轉人生〉後獲得網友一致好評，讓他更有信心跨出舒適圈。

近期尾牙與節慶活動滿檔，月休僅七天，但他坦言相當享受近距離與歌迷互動的時光。陳勢安也分享，日前赴台中演出後突襲夜市街頭開唱〈天后〉，讓不少民眾誤以為是播放原音，直到走近才驚喜發現是本人，互動熱絡。

徐暐翔參與「DJB x UMobile 結盟暨雞尾酒餐會」演出。DJB提供

此外，陳勢安透露新專輯正積極籌備與錄音中，期許明年能再交出亮眼成績；同時預告「Andrew’s Billboard Live TAIPEI」即將登場，這場演出不僅是全新舞台企劃，更是他出道20週年的重要里程碑，希望以最佳狀態回饋一路支持他的歌迷。

活動現場星光熠熠，「冠軍男團」F.F.O 以動感舞台炒熱氣氛，並分享今年推出首張專輯與舉辦首場粉絲見面會的喜悅；徐暐翔則帶來溫暖嗓音，坦言正為新專輯調整狀態、全力備戰明年。FEniX也搶先曝光新專輯歌曲，成員更走下舞台與觀眾互動，尖叫聲不斷；此外，壓軸登場的ARKis更是火力全開，以強勁舞台魅力為活動畫下熱鬧句點，眾藝人齊聚一堂，也為年底音樂圈增添亮眼話題。

ARKis參與「DJB x UMobile 結盟暨雞尾酒餐會」演出。DJB提供

F.F.O參與「DJB x UMobile 結盟暨雞尾酒餐會」演出。DJB提供

FEniX參與「DJB x UMobile 結盟暨雞尾酒餐會」演出。DJB提供



