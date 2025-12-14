陳勢安自認產能高！尾牙祭工作滿檔月休僅有7天

【緯來新聞網】陳勢安現身「DJB x UMobile 結盟暨雞尾酒餐會」開唱，自認是「高產歌手」，除了持續推出單曲，也首次挑戰閩南語歌，去年在金鐘獎演唱〈運轉人生〉後，被大批網友敲碗，「大家都說我聲音很適合唱閩南語，覺得又成功解鎖了一項任務」。近期尾牙與節慶活動滿檔，他月休僅七天，但非常享受與歌迷互動。

陳勢安自認產能高。（圖／DJB提供）

陳勢安透露新專輯正籌備與錄音中，也預告演唱會《Andrew’s Billboard Live TAIPEI》即將登場，是出道20周年的大事，陳勢安表示：「希望以最好的狀態回饋一路支持我的大家。」



男團「F.F.O」接續登場，回顧今年完成許多重要的里程碑，直呼收穫滿滿、成長許多，同時預告將於12月28日舉辦「一週年 MINI LIVE」，希望歌迷能看到他們一年來的進步。

「FEniX」（左起）峻廷、浦洋、承隆、家齊、MAX。（圖／DJB提供）

後半段由徐暐翔接棒，他先以〈我們到底算什麼〉開場，也帶來〈眼花〉、〈煙火〉兩首歌曲。談到心路歷程，他坦言今年原本要推出第2張專輯，卻因先前重感冒的後遺症，讓聲音一直帶著「怎麼甩都甩不掉的鼻音」，錄音卡關、進度被迫延後、延期至明年。他期許明年初的微創手術能順利，讓聲音回到最佳狀態。



演出嘉賓之一的「FEniX」即將推出第3張全創作專輯《參》，並期待跨年舞台能帶來更多新歌演出。其中，峻廷自省最近因忙碌飲食沒控管：「身體機能有點跟不上腦袋，要再上緊發條了。」



壓軸登場「ARKis」展現強勁舞台魅力，至於近況，承慶最近迷上收集寶可夢卡牌；崇峻則密集準備跨年演出並調整體態，希望以最佳狀態登台。

