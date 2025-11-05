陳勢安驚喜宣布〈天后〉15周年特別橋段「全新的體驗」

陳勢安將在Billboard Live TAIPEI開唱。（Billboard Live TAIPEI提供）

Billboard Live TAIPEI邀請「唱作美學家」法蘭Fran與「大勢歌王」陳勢安接力登台開唱。陳勢則興奮表示：「非常榮幸也興奮能在12月12日登上Billboard Live TAIPEI！這是一次全新的體驗，大家可以在舒適的環境中邊用餐邊聽歌，視覺、聽覺、味覺一次滿足。」

他預告將以LIVE Band形式重新編曲經典與新作，打造專屬於這個場地的限定演出，「希望能讓大家完全沈浸在音樂與現場氛圍中，一起放鬆、大合唱。」今年正好是他代表作〈天后〉問世15周年，他特別準備小驚喜：「希望可以在Billboard Live TAIPEI的現場，和歌迷一起共襄盛舉。」被問到一天兩場演出的體力挑戰，他笑說：「雖然是第一次一天唱兩場，但不擔心，我都有去健身房報到訓練，會用最好的狀態面對大家。」

法蘭Fran將於12月13日登上Billboard Live TAIPEI舞台，並計劃帶來她與電影《96分鐘》合作的兩首全新創作片尾主題曲〈他們依然愛著〉與全球宣傳曲〈What Am I Fighting For〉，她笑說：「Billboard排行榜是我一直關注的地方，常常能發現世界潮流中的驚喜，也聽到自己平常不太接觸的音樂類型。」

她透露這次會以特別配置呈現與影視作品相關的多首新歌，「期待在現場除了歌曲的呈現，也能和大家更貼近地互動，聽見聽眾最直接的反饋。」她笑說，非常期待這樣的現場氛圍：「這個場地會讓大家放鬆，一邊聽音樂一邊享受當下，能量一定會非常棒。」

