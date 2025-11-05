陳勢安〈天后〉15週年限定驚喜曝光 最想近距離看她開唱

陳勢安在Billboard Live TAIPEI挑戰一日兩場演出，並準備小驚喜迎接〈天后〉15週年。Billboard Live TAIPEI提供

Billboard Live TAIPEI再添夢幻陣容，邀請法蘭Fran與陳勢安接力登台開唱。法蘭Fran於12月13日開唱，計畫帶來與電影《96分鐘》合作的兩首全新創作，也會演唱Frandé法蘭黛樂團的經典歌曲，與現場觀眾一同重溫熟悉的旋律與回憶。陳勢安則是於12月12日以LIVE Band形式重新編曲經典與新作，打造專屬於這個場地的限定演出。

以Frandé法蘭黛樂團主唱身分出道的法蘭Fran，不僅是獨立樂壇重要創作代表，更曾以《親愛的房客》奪下第57屆金馬獎「最佳原創電影音樂」。她的音樂細膩、真誠又充滿畫面感，被譽為「能讓城市人心柔軟的聲音」。

法蘭Fran透露，這次會以特別配置呈現與影視作品相關的多首新歌，她非常期待這個場地的現場氛圍：「這個場地會讓大家放鬆，一邊聽音樂一邊享受當下，能量一定會非常棒。」她也分享自己近期正在規劃全新專輯的概念與風格，持續探索不同領域的創作可能，希望很快就能用新的作品再和大家見面。

以Frandé法蘭黛樂團主唱身分出道的法蘭Fran，將在Billboard Live TAIPEI小型演唱會。Billboard Live TAIPEI提供

今年正好是陳勢安代表作〈天后〉問世15週年，他特別準備了小驚喜，希望可以在Billboard Live TAIPEI現場和歌迷一起共襄盛舉。他透露這次歌單真的開得很糾結，但大家敲碗已久的經典歌曲都會有，新歌當然也少不了，還有今年的台語挑戰曲〈無你的將來〉，將會是一場多語言、跨風格的現場演出。

被問到一天兩場演出的體力挑戰，他笑說雖然是第一次一天唱兩場，但不擔心，他都有去健身房報到訓練，會用最好的狀態面對大家。對於想在BBLTP看到的表演名單，陳勢安也透露心中最期待的藝人是中島美嘉，「能在這麼近距離的舞台看她唱《雪花》，一定會是難忘的體驗，那首歌太經典、永遠不會退流行。」

【售票資訊】

● 陳勢安 Andrew Tan 演出名稱｜Andrew’s Billboard Live TAIPEI 日期｜2025/12/12 (五) 場次｜1日2場 1st set｜17:30 open / 18:30 start 2nd set｜20:30 open / 21:30 start 售票時間｜2025/11/13 中午 12:00 開賣 購票平台｜Billboard Live TAIPEI 官方網站 https://www.billboardlivetaipei.tw/

● 法蘭 Fran 演出名稱｜法蘭 Fran《變形記》 Fran The Metamorphosis Live 日期｜2025/12/13 (六) 場次｜1日 2 場 1st set｜16:30 open / 17:30 start 2nd set｜19:30 open / 20:30 start 售票時間｜現正熱售中 購票平台｜Billboard Live TAIPEI 官方網站 https://www.billboardlivetaipei.tw/



