陳匡怡不忍了！PO文再曝曾被辰亦儒 、賀軍翔、郭品超追求

曾是台大五姬之一的「國企匡」陳匡怡，近年雖淡出演藝圈，仍活躍於社群平台。日前她稱過去曾被張孝全、陳柏霖追求，15日再發長文表示有多位知名男星與導演也曾追求過她，並反擊外界對她的不實標籤，引發熱議。

陳匡怡15日在臉書發文，不滿部分媒體對她的報導，「張孝全也一樣，陳柏霖也一樣，你們把兩個全台灣最帥的兩個男生，但都被我拒絕的追求者，寫的跟神一樣。」稱辰亦儒 、賀軍翔、郭品超也追求過她，甚至「導演瞿友寧也追求過，但都失敗了。」接著補充說明，這些事皆發生在多年前、對方結婚之前，並表示對這些人都抱持祝福，認為他們「他們都是很優秀的男性，我祝福他們過的幸福。」

她也提到過去因謙虛個性選擇低調應對，卻因此被部分媒體貼上「小三」或「愛李大仁（陳柏霖曾飾演的角色）」等標籤，讓她感到不滿。她質疑部分報導將戲劇角色與台詞套用在她身上，嚴重偏離事實。

對於外界常以「她打槍男生」或「妹妹」形容她與男星的關係，陳匡怡認為若只是兄妹情誼，男方不會有對她親吻或擁抱等親密舉動，強調「那就是追求」，表示多年來顧及對方形象而保持沉默，但如今認為「曾被欣賞、被追求」並非壞事，且都是「事實」。

此外，陳匡怡提到近年身邊有朋友因感情問題尋短，讓她對相關話題格外敏感，也因此無法忍受被捏造「感情坎坷」的說法，呼籲大家勿再以非法跟蹤、偷拍或不實報導傷害她，否則將依《跟蹤騷擾防制法》及妨害名譽相關法規報警處理，強調「一切依法辦理」。

