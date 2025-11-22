陳匡怡再爆張孝全追求未果！曝他「主動許願合作內幕」：來要我的電話

娛樂中心／綜合報導

「台大五姬」之一的女星陳匡怡當年演出電視劇《我可能不會愛你》打開知名度，2017年淡出演藝圈，經常在臉書分享生活日常，近年頻頻鬧出爭議，當年與張孝全的緋聞讓人議論紛紛，今（22）日是金馬獎62屆的頒獎典禮，張孝全也入圍角逐影帝，她也突然在臉書發文談到兩人過往。

「台大五姬」陳匡怡近來爭議不斷。（圖／翻攝自臉書）

陳匡怡之前正面提到張孝全，表示張孝全當年是「追求，但沒追求到」所以兩人從來沒有交往過。「他對我而言就是2014年各位追求們者中的其中一位追求者。兼演戲很有才，而非常英俊的朋友。」

陳匡怡表示，2014年時，戲劇監製方可人透過經紀公司找她洽談合作，並轉述張孝全曾被問到若接演新戲，希望與哪位女演員搭檔。他當時「天馬行空許願」，第一個想要合作的對象就是自己。之後張孝全又透過方式詢問是否能取得她的電話，兩人才正式認識。

陳匡怡發文講張孝全。（圖／翻攝自臉書）

她也提到，看過張孝全過往訪談，對方曾說喜歡拍戲，是因為能「實現現實中的不可能」，包括在戲劇裡體驗「不可能的想像戀愛」，也讓她認為當時對方確實存有「對夢中情人的期待」。此外她強調張孝全「本人去年6月也親口承認追求過了，影片檔都有。」

