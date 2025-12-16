陳匡怡剛喊「遺書寫差不多」！突曝警察上門 再爆名導也是追求者：忍耐到在發抖
陳匡怡接連爆出張孝全、陳柏霖都追過自己，15日連發多文，傳達想不開負面心情，還說：「遺書寫差不多了。」並再爆辰亦儒、賀軍翔、郭品超都曾是追求者，後來修改文章又加入《我可能不會愛你》導演瞿友寧，「但都失敗了」。隨後再PO出警察上門，並直呼自己是受害者。
因不滿被報導成當小三、倒追男神、薄紗勾引富商、情路坎坷，修改文章中繼續加入：「你們會把我當年的謙虛，當成事實不存在。」、「就因為我個性特別謙虛、總是隱藏？ 而別的女生會直白的說出事實？我已經忍耐到在發抖。」
劇中倒追陳柏霖！怒指：台詞誰來演都一樣
對於張孝全、陳柏霖「男神」形象，陳匡怡也不以為然，因在《我可能不會愛你》中，她飾演的角色倒追陳柏霖，直呼：「那是某部戲劇作品編劇徐譽庭老師寫的一句台詞，誰來演都一樣。」陳匡怡並把不滿付諸行動，報警處理，並PO出警察上門的畫面，還說：「警察說這整件事陳小姐是被害人，對方都是犯法，你們等著瞧。」
★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
陳匡怡驚吐「寫好遺書」 再爆3男神曾是追求者！震撼揭被「親吻、擁抱」內幕
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕 不爽被「犧牲事實」！怒喊：要把我逼瘋？
