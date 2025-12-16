陳匡怡剛喊「遺書寫差不多」！突曝警察上門 再爆名導也是追求者：忍耐到在發抖

陳匡怡（右）PO文透露警察上門。翻攝陳匡怡臉書

陳匡怡接連爆出張孝全、陳柏霖都追過自己，15日連發多文，傳達想不開負面心情，還說：「遺書寫差不多了。」並再爆辰亦儒、賀軍翔、郭品超都曾是追求者，後來修改文章又加入《我可能不會愛你》導演瞿友寧，「但都失敗了」。隨後再PO出警察上門，並直呼自己是受害者。

因不滿被報導成當小三、倒追男神、薄紗勾引富商、情路坎坷，修改文章中繼續加入：「你們會把我當年的謙虛，當成事實不存在。」、「就因為我個性特別謙虛、總是隱藏？ 而別的女生會直白的說出事實？我已經忍耐到在發抖。」

陳匡怡（左）爆張孝全等男星都曾是自己追求者。翻攝陳匡怡臉書、攝影組

劇中倒追陳柏霖！怒指：台詞誰來演都一樣

對於張孝全、陳柏霖「男神」形象，陳匡怡也不以為然，因在《我可能不會愛你》中，她飾演的角色倒追陳柏霖，直呼：「那是某部戲劇作品編劇徐譽庭老師寫的一句台詞，誰來演都一樣。」陳匡怡並把不滿付諸行動，報警處理，並PO出警察上門的畫面，還說：「警察說這整件事陳小姐是被害人，對方都是犯法，你們等著瞧。」

