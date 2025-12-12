陳匡怡怒駁「穿薄紗私約人夫」：我很乾淨！台大學長曝私下1面

娛樂中心／綜合報導

女星陳匡怡曾是PTT掀起轟動的「台大五姬」之一，當年因健康因素淡出演藝圈，近年因分享各種追求者貼文、自爆男星張孝全、陳柏霖曾求愛登上版面，其中最大宗當屬與台大學長風波。她2個月被週刊爆料「穿薄紗夜約人夫」，一度氣到揚言提告，今（12日）深夜再度澄清，「我這輩子不可能，也不需要穿薄紗勾男生。」

對於被指遭台大校友封鎖，陳匡怡直接曬出截圖反擊，「要不要看看我封鎖了多少人。1524位。我的生命經驗裡都是我封鎖人，而不是我被封鎖。懂了嗎？不管對象台大非台大，都一樣。」連自己的身心也受到影響，「睡覺都在做惡夢。我已經快兩個月吃不下什麼飯了。朋友都說變得好瘦、好虛弱」。陳匡怡似乎也知道誰是始作俑者，發文痛批「他一直花錢製造匡匡假象、匡匡的假新聞，就是個人生很匱乏、心理很貧困的變態」。

廣告 廣告

怒駁「穿薄紗私約人夫」陳匡怡：我很乾淨！台大學長曝私下1面：天仙般存在

陳匡怡反擊被封鎖的傳聞。（圖／翻攝「陳匡怡」臉書）

為了自證清白，陳匡怡也轉發2則台大校友力挺她的貼文，其中1人是民眾黨宜蘭縣黨部副主委李家豪。在2人的眼中，陳匡怡不僅擁有亮眼外型，還兼具智慧又善解人意，「不是一般男生配得上」，在學校也是以美貌著稱的風雲人物，「台大男生討論她是日常」、「她就是像天仙般的存在，靠近不了的存在」。對此，2人都不相信報導的指控，因為「我這輩子沒看過有台大校友不喜歡她的」、「我認識很多台大朋友討論過匡怡。大家提到她都是稱讚跟喜歡。」

怒駁「穿薄紗私約人夫」陳匡怡：我很乾淨！台大學長曝私下1面：天仙般存在

陳匡怡轉發台大校友的力挺貼文。（圖／翻攝「陳匡怡」臉書）

對此，陳匡怡今（12日）深夜再發文強調，「我一直都很乾淨，我這輩子不可能、也不需要穿薄紗勾男生，這輩子也沒有男性覺得我奇怪而封鎖過」，呼籲大家別被假新聞誤導。貼文一出，湧入許多網友留言鼓勵，「加油加油，一切會慢慢好轉的」、「知道妳很氣，多說說，心情會好的」、「吃不到葡萄就毀滅性詆毀，這是最低級的男性」、「我們都很心疼匡匡女神」。



《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：怒駁「穿薄紗私約人夫」陳匡怡：我很乾淨！台大學長曝私下1面：天仙般存在

更多民視新聞報導

抗議修法疑遭藍委施壓！助理淚訴「可恥」：黨高層好大…我害怕

直播突被日網「洗版1字」！激正學生妹一查秒氣炸：太噁心

台最辣護理師「發表政治言論」收入慘波及！突遭廠商取消案子

