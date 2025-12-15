陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她

陳匡怡再爆辰亦儒、賀軍翔、郭品超都追求過她。（圖／翻攝自陳匡怡IG）

曾被封為「台大五姬」之一的女星陳匡怡，2017年因健康因素淡出演藝圈，近期卻因連續在社群平台發文談及過往情感傳聞，再度成為輿論焦點。她日前才在臉書提及，演員張孝全與陳柏霖曾對她表達追求之意，引發外界關注，未料15日又再度發表長文，進一步點名多位男星，內容引起熱議。

近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。

此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她表達追求，但最終皆未發展成感情關係。她強調，這些互動都發生於多年以前，對方進入婚姻後，她也一向給予祝福，並認為對方都是優秀的男性。

陳匡怡在文中也提到，自己過去習慣以較為謙虛、低調的方式回應感情相關問題，卻因此被外界忽略真實狀況。她表示，身邊許多男性友人曾向她表達欣賞，卻認為自己「配不上她」，這些私下的互動，與新聞中呈現的敘事落差甚大，「不要再寫我和他們的關係是當年給的新聞標題『打槍』、『妹妹』，這種相反的敘事鬼話。我不認爲他們對我做的事情是妹妹。正常人會親吻跟抱自己的妹妹？那就是追求。」

此外，她也坦言，近年身邊有多位朋友因感情問題走上絕路，讓她對相關議題格外敏感，也更加無法接受被貼上不實標籤，「我知道感情坎坷的樣子。我非常心疼她們。但我從來沒有（感情坎坷）」。她強調希望外界停止以失真的方式描述她的過去，並將報警提告。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

