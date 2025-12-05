陳匡怡才剛爆曾被張孝全追求！深夜又生氣了 「陳柏霖也追求過我」

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

當年以「台大五姬」之一爆紅的陳匡怡，近年來頻頻出狀況，日前剛被爆出因為許多脫序行為被台大列為拒絕往來戶，近日又爆曾被張孝全追求，並在臉書上發文還原細節，而在今（5）日凌晨再度發文，提到陳柏霖也曾追求過她。

陳匡怡近期脫序行為不斷。（圖／翻攝陳匡怡臉書）

陳匡怡今天凌晨在臉書上發文，提到：「陳柏霖先生也追求過我，也沒追求到。」要求外界不要再亂寫關於她病態、錯誤的描述，「我真的要生氣了。」

陳匡怡在臉書上自爆陳柏霖也曾追求過她。（圖／翻攝陳匡怡臉書）

這則貼文再度引起討論，事實上，陳匡怡、陳柏霖兩人在2011年合作演出戲劇《我可能不會愛你》，讓網友忍不住虧：「看吧，我就說如果我是大仁哥，我也選Maggie」、「原來片名『我可能不會愛你』是真的」、「那王陽明有追過妳嗎」、「還有誰追過妳」。

更多FTNN新聞網報導

陳匡怡揭張孝全追求真相！曝對方主動要電話 許願想合作

發飯局照「鬆軟愛撒嬌」激怒台大學長 「台大五姬」陳匡怡反嗆：老婆生氣喔？

陳柏霖婚事恐因閃兵喊卡！與庭瑄紐西蘭婚禮無限延期 豪華賓客名單曝光

