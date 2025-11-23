陳匡怡揭張孝全追求真相！曝對方主動要電話 許願想合作

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

「台大五姬」之一的陳匡怡，曾因演出偶像劇《我可能不會愛你》，近年來淡出演藝圈。2014年她和張孝全傳出緋聞，但她去年已在社群發出過聲明，「張孝全當年是追求，但沒追求到。所以是他追求未果。」而昨（22）日陳匡怡再度提起兩人的過往。

陳匡怡揭張孝全追求真相。（圖／翻攝自陳匡怡臉書、華映娛樂提供）

陳匡怡表示，自己與張孝全並非是在對方生日時相識，而是在2014年中因談戲劇合作才有交集。她解釋，當時是戲劇的監製透過經紀公司找自己洽談合作，對方向她透露，曾詢問張孝全若有機會可以「天馬行空」開條件，女主角希望找誰，當時張孝全回：「陳匡怡。」而陳匡怡之所以對張孝全有印象，是因為對方透過別人表達想認識自己，「後來幾個月後，他又透過一些方式，想辦法到我的微博詢問，我能否給他我的電話，我才會認識他。」

接著，陳匡怡提到，曾看過張孝全某次訪問被問及為什麼喜歡拍戲時，脫口是想實現現實中的不可能，除了體驗不同職業外，還有想像中的戀愛，也就是和夢中情人的戀愛，「因此，有這兩個事件的資料，我才會判斷他當年想認識我時 確實是抱持對『夢中情人』的想像與期待。」而張孝全去年6月也親口承認追求過自己，但媒體卻三番兩次寫成是自己單方面的說詞苦了對方，「請問他都對著鏡頭承認追求的影像都在全台灣流出了，是要怎麼單方面？」此事讓她感到憤怒及委屈，直批：「是要犧牲事實，把我逼瘋是嗎？」更坦言，若不是被亂偷拍被亂寫跟對方相關的事情，「我這輩子根本不想承認被他追求過呢？」

陳匡怡臉書全文：

我認識張孝全也不是部分媒體寫的 他慶生當日2014.12月才邀請。

是在2014年中5-6月，戲劇的監製方可人小姐 透過經紀公司，找我聊天 洽談合作。

她說她最近問張孝全 如果找他拍戲 要找女主角跟他一起演戲 他會希望找誰 願意讓他天馬行空的開條件 像對羅馬許願池許願。她說他回說 ：陳匡怡。

我因此對這位先生有印象 他透過別人表達想認識我。

後來幾個月後，他又透過一些方式，想辦法到我的微博詢問，我能否給他我的電話，我才會認識他。

後來我又看他的訪問 他說為什麼喜歡拍戲 其一是因為能實現現實中的不可能 包括沒做過 做不到的想像的職業 以及不可能的想像中的戀愛 也就是 跟夢中情人的戀愛。

因此，有這兩個事件的資料，我才會判斷他當年想認識我時 確實是抱持對「夢中情人」的想像與期待。

他本人去年6月也親口承認追求過了，影片檔都有。

但是，媒體現在三番兩次的說提及這段追求 寫成是我單方面的說詞苦了他，或另一媒體幾個月前不知道我們怎麼認識 直接未經訪問掰說是慶生當天他跟我搭話認識，

請問他都對著鏡頭承認追求的影像都在全台灣流出了，是要怎麼單方面？

這不就是當事人雙方面的共識嗎。

報導的亂寫文字是要犧牲事實，把我逼瘋是嗎？

如果我告訴你事實是要不是被亂偷拍再被亂寫跟他相關的鬼話

我這輩子根本不想承認被他追求過呢？

我一直千方百計為你們著想，

我的個性本來就是如此。

為你們（追求過的所有男明星們）的面子，為你們（媒體們）的素材 ，十幾年來不停讓步自己的生命事實跟對自己有利的事實。

那你們有為我著想嗎？

但從去年初時報周刊偷拍事件開始 媒體朋友你們越演越烈，開始睜眼說瞎話。未經訪問又亂抓照片，再詭掰一堆「變態莫需有」在我身上。

這是以前的媒體沒有過的。

你們真的覺得這樣正常嗎？

媒體，男明星，都一樣。

我不會再為你們想了。

發揮天蠍本性 趕盡殺絕喔。





