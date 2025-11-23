陳匡怡揭張孝全追求真相！曝對方主動要電話 許願想合作
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
「台大五姬」之一的陳匡怡，曾因演出偶像劇《我可能不會愛你》，近年來淡出演藝圈。2014年她和張孝全傳出緋聞，但她去年已在社群發出過聲明，「張孝全當年是追求，但沒追求到。所以是他追求未果。」而昨（22）日陳匡怡再度提起兩人的過往。
陳匡怡表示，自己與張孝全並非是在對方生日時相識，而是在2014年中因談戲劇合作才有交集。她解釋，當時是戲劇的監製透過經紀公司找自己洽談合作，對方向她透露，曾詢問張孝全若有機會可以「天馬行空」開條件，女主角希望找誰，當時張孝全回：「陳匡怡。」而陳匡怡之所以對張孝全有印象，是因為對方透過別人表達想認識自己，「後來幾個月後，他又透過一些方式，想辦法到我的微博詢問，我能否給他我的電話，我才會認識他。」
接著，陳匡怡提到，曾看過張孝全某次訪問被問及為什麼喜歡拍戲時，脫口是想實現現實中的不可能，除了體驗不同職業外，還有想像中的戀愛，也就是和夢中情人的戀愛，「因此，有這兩個事件的資料，我才會判斷他當年想認識我時 確實是抱持對『夢中情人』的想像與期待。」而張孝全去年6月也親口承認追求過自己，但媒體卻三番兩次寫成是自己單方面的說詞苦了對方，「請問他都對著鏡頭承認追求的影像都在全台灣流出了，是要怎麼單方面？」此事讓她感到憤怒及委屈，直批：「是要犧牲事實，把我逼瘋是嗎？」更坦言，若不是被亂偷拍被亂寫跟對方相關的事情，「我這輩子根本不想承認被他追求過呢？」
陳匡怡臉書全文：
我認識張孝全也不是部分媒體寫的 他慶生當日2014.12月才邀請。
是在2014年中5-6月，戲劇的監製方可人小姐 透過經紀公司，找我聊天 洽談合作。
她說她最近問張孝全 如果找他拍戲 要找女主角跟他一起演戲 他會希望找誰 願意讓他天馬行空的開條件 像對羅馬許願池許願。她說他回說 ：陳匡怡。
我因此對這位先生有印象 他透過別人表達想認識我。
後來幾個月後，他又透過一些方式，想辦法到我的微博詢問，我能否給他我的電話，我才會認識他。
後來我又看他的訪問 他說為什麼喜歡拍戲 其一是因為能實現現實中的不可能 包括沒做過 做不到的想像的職業 以及不可能的想像中的戀愛 也就是 跟夢中情人的戀愛。
因此，有這兩個事件的資料，我才會判斷他當年想認識我時 確實是抱持對「夢中情人」的想像與期待。
他本人去年6月也親口承認追求過了，影片檔都有。
但是，媒體現在三番兩次的說提及這段追求 寫成是我單方面的說詞苦了他，或另一媒體幾個月前不知道我們怎麼認識 直接未經訪問掰說是慶生當天他跟我搭話認識，
請問他都對著鏡頭承認追求的影像都在全台灣流出了，是要怎麼單方面？
這不就是當事人雙方面的共識嗎。
報導的亂寫文字是要犧牲事實，把我逼瘋是嗎？
如果我告訴你事實是要不是被亂偷拍再被亂寫跟他相關的鬼話
我這輩子根本不想承認被他追求過呢？
我一直千方百計為你們著想，
我的個性本來就是如此。
為你們（追求過的所有男明星們）的面子，為你們（媒體們）的素材 ，十幾年來不停讓步自己的生命事實跟對自己有利的事實。
那你們有為我著想嗎？
但從去年初時報周刊偷拍事件開始 媒體朋友你們越演越烈，開始睜眼說瞎話。未經訪問又亂抓照片，再詭掰一堆「變態莫需有」在我身上。
這是以前的媒體沒有過的。
你們真的覺得這樣正常嗎？
媒體，男明星，都一樣。
我不會再為你們想了。
發揮天蠍本性 趕盡殺絕喔。
更多FTNN新聞網報導
陳匡怡脫序行為曝光！「半夜約已婚學長、弟聊聊」 穿薄紗睡衣赴約嚇壞人夫
發飯局照「鬆軟愛撒嬌」激怒台大學長 「台大五姬」陳匡怡反嗆：老婆生氣喔？
金馬紅毯／林依晨深V透視辣曬好身材！「幸運物是孩子的口水」
其他人也在看
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
周子瑜全文台灣人淚崩「不是因為乖」遭封殺10年吐真心：真的渴望
南韓超人氣女團TWICE 台灣成員周子瑜，昨（23）晚在高雄世運主場館演出了她出道以來首場台灣演唱會，這場對她意義非凡的返鄉舞台，也被外界解讀為暌違10年「正式解禁」。她在舞台上朗讀了一段親筆感言，全文首度曝光，字字真摯動人讓現場數萬ONCE們紛紛拭淚，被認為是她對過去10年起伏的自我總結與重生宣言。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
爆復合家暴男趙駿亞！吳婉君深夜突認「結束孽緣」...鬆口真實心聲
女星吳婉君今年3月驚傳遭男星趙駿亞家暴，負傷前往警局提告傷害並聲請保護令，鬧得滿城風雨，豈料6月就被週刊爆料已悄悄復合，不過雙方至今皆未證實或否認傳聞。如今吳婉君突然在社群發文坦言「結束孽緣」，再度引發網友關注。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 6 小時前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 1 天前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
坤達逃兵遭求刑2年8月 柯佳嬿首露面認：事前不知情
坤達捲入閃兵風波，新北地檢署日前已依涉案事證，對含他在內共12名被告提起公訴，全數求處2年8月徒刑。而他的妻子、金鐘影后柯佳嬿今（11/21）日以亮相新作《如果我不曾見過太陽》二部曲活動，也是事件發生後她首次公開露面。太報 ・ 1 天前
直擊／哭了！子瑜抵達台灣「高領毛衣現身」千名粉絲暴動 警察也出動
韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。稍早7名成員已先抵達高雄小港機場，從日本出發的子瑜也於4點左右下飛機了，引起粉絲暴動。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／林依晨、張孝全主演《深度安靜》入圍7項全摃龜 瞿友寧不捨發聲
導演暨編劇沈可尚在拍了25年紀錄長片與短片後，找到非拍不可的題材，多年後他的首部劇情長片《深度安靜》終於問世。《深度安靜》也在本屆金馬獎入圍7項大獎，包含最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影以及最佳美術設計，不過最後全數零得...CTWANT ・ 5 小時前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
子瑜中文喊「期待這一天非常久」！畫面網哭：一步等了10年
娛樂中心／綜合報導南韓超人氣女團「TWICE」本週末連續2天在高雄世運主場館登場，這次演出對台灣成員子瑜意義重大，出道滿10年，終於首度在家鄉開唱！現場湧入超過3萬名粉絲，尖叫聲幾乎震破夜空。子瑜今（22日）用中文及台語開場：「大家好，我是子瑜，我終於帶著成員們一起來高雄了！」溫柔一句話立刻掀起全場感動浪潮，粉絲們眼眶泛紅、歡呼不斷。民視 ・ 17 小時前
金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，凡人的審美感有點跟不上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 19 小時前