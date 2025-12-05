陳匡怡曝被陳柏霖追求過 《我可能不會愛你》疑假戲真做

台大五姬之一「國企匡」陳匡怡曾與林依晨、陳柏霖等人演出電視劇《我可能不會愛你》掀起話題，今(5日)凌晨，陳匡怡在臉書突然表示：「陳柏霖先生也追求過我，也沒追求到」，希望媒體不要再汙名化她。而當事人對此暫無回應。

陳匡怡曾發文澄清與張孝全的緋聞，直言：「我這輩子根本不想承認被他追求過呢？」並表示男方追求未果。今稍早陳匡怡又拋下震撼彈，說：「陳柏霖先生也追求過我，也沒追求到，請記者不要再亂寫關於我病態且錯誤的敘述，我真的要生氣了」。

見此，網友回應：「原來片名：我可能不會愛你，是真的」、「看吧，我就說如果我是大仁哥，我也選Maggie」、「看來真的被氣到了，造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」、「妳為，演藝圈速球派！直球對決！」。

陳匡怡先前在《我可能不會愛你》中飾演地勤人員Maggie，陳柏霖則飾演地勤督導，劇中女方對男方頻是好，為演出逼真跟航空公司借機場櫃台及貴賓室，還支援員工拍攝，連鮮少入鏡的員工休息室也大方亮相。而劇中林依晨、陳柏霖和陳匡怡的三角關係，許多網友都表示，長大後再看一次該劇，才發現女主角有問題、和男性友人沒有邊界感，大仁哥反倒像渣男，而Maggie是劇中最正常的角色，又掀起不少討論。

