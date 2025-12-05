陳匡怡深夜再暴走！拋震撼彈：陳柏霖也追過我！網驚：14年前劇情是真的

娛樂中心／綜合報導

「台大五姬」之一的女星陳匡怡外型亮眼，然而近年頻頻鬧出爭議舉動引發話題，不但多次在社群上留下語焉不詳、情緒波動明顯的貼文，日前還曾臉書爆料表示張孝全曾追過他，昨晚她突然在臉書公開點名男星陳柏霖，宣稱對方「曾追求她，但沒有追到」，並強烈要求外界不要再以「荒謬內容」影射她，喊話：「我真的要生氣了。」貼文曝光後瞬間引發熱烈討論，再度把她的動向推上風口浪尖。

「國企匡」陳匡怡昨深夜在臉書上傳紅底白字的強烈風格圖片，內容直指：「陳柏霖先生也追求過我，也沒追求到。請記者不要再亂寫關於我病態且錯誤的敘述，我真的要生氣了。」語氣激動，引發大批網友關注。有人質疑她再度蹭近期話題人物來「澄清工具」，刻意製造話題。

陳匡怡突然爆自己曾被陳柏霖追求。（圖／翻攝自陳匡怡臉書）

由於陳匡怡與陳柏霖兩人曾在2011年合演電視劇《我可能不會愛你》，網友紛紛酸「王陽明有追過你嗎？」、「王子有追過妳嗎？」、「我只能説 妳真的很威」、「劉以豪跟張睿家有追過妳嗎？」、「金城武有追過你嗎？」、「誰沒追求過匡匡」、「周董有嗎？」、「真的很狂！妳超屌」

陳匡怡與陳柏霖兩人曾共同演出電視劇《我可能不會愛你》。（圖／翻攝自劇照）

事實上，陳匡怡近兩年不時於社群平台出現難以理解的貼文，內容從憤怒質問、情緒化訴求、到指控外界「操弄她的形象」幾度在貼文中提到「某些人追求過她」，對象包含娛樂圈與非娛樂圈人士。每當相關內容曝光，外界往往霧裡看花，不少網友稱之為「她的深夜限定碎語」，不過也有人推斷她可能正面臨巨大的壓力。

