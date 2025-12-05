陳匡怡深夜再爆走曝「陳柏霖也追過我」 喊話別再對她錯誤敘述

【緯來新聞網】曾出演偶像劇《我可能不會愛你》的女星陳匡怡5日凌晨再於社群媒體拋出驚人言論，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」此話一出，引起不少網友熱議，因為陳柏霖近日已因兵役問題及財務傳聞成為焦點，如今又被牽扯進昔日情感事件，讓外界更加關注他的近況。

陳匡怡再爆走稱「陳柏霖也追過我」。（圖／翻攝YouTube）

陳匡怡與陳柏霖曾一同出演戲劇《我可能不會愛你》，該劇為她的出道作品之一，也讓陳柏霖飾演的「大仁哥」深植人心。戲中兩人有情感發展，陳柏霖還是她首次銀幕之吻的對象。她的最新爆料讓部分網友感到震驚，紛紛留言：「這實在太狂了」、「戲名根本在暗示現實。」

陳匡怡再爆走稱「陳柏霖也追過我」。（圖／翻攝FB）

陳匡怡日前已因與張孝全的緋聞再被翻出，當時她透露是男方主動接觸卻未能成為戀人。上月金馬獎當天，張孝全參與典禮角逐影帝獎項，陳匡怡卻選擇在當晚公開過往互動，包括對方邀請她參加生日聚會，並透過製作人表達合作意願。



她也強調，並非單方面指控，反而透露過去若非因媒體偷拍導致消息曝光，原本不打算承認這段追求經歷，更直言：「我已經不想再替誰著想了。」語氣中透露不滿與決絕，引發網友熱議。

