陳匡怡深夜反擊「不需要穿薄紗勾男生」 2台大校友出面力挺

〔記者蕭方綺／台北報導〕昔日被封為「台大五姬」之一、因《我可能不會愛你》受到關注的「國企匡」陳匡怡，2017年因健康因素淡出演藝圈。這兩年她在社群上頻頻發聲，強調自身清白，也透露過往的感情遭遇。她今天凌晨再度語帶情緒表示：「我一直都很乾淨，我這輩子不可能也不需要穿薄紗勾男生，這輩子也沒有男性覺得我奇怪而封鎖過。」她看來對長期流言難以釋懷，持續在臉書持續痛斥背後散布謠言的人。

為了澄清自己名節，她還轉載兩篇替她發聲的文章，作者分別是民眾黨宜蘭縣黨部副主委李家豪與一名周姓網友，兩人皆自稱台大校友，也認識陳匡怡。

他們表示，她外貌與才華兼具，是校園風雲人物，絕非所謂的「拒絕往來戶」，也不相信她會穿薄紗或主動約見台大學長。李家豪更公開力挺她提告：「這不是意氣之爭，而是每個人都應該被還原成真正的自己。清白不該被廉價的故事遮蔽，我們當年親眼看到的光芒，也不該被幾句不負責任的文字抹去。」

不少網友替她抱不平，也好奇她究竟得罪了誰。陳匡怡氣憤回應，直指對方是「孽種」，並痛罵：「他和另一個不要臉的雜碎，兩個人講些低能鬼故事，思維偏差，仔細推敲後他們腦子裡幾乎全是錯的，格調也有問題，像是下層社會的人渣與敗類。我這輩子沒這麼看不起一個人過，真的是敗類中的敗類。」

