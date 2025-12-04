陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的

陳匡怡（左）自爆陳柏霖追過自己。翻攝陳匡怡臉書、陳柏霖IG

昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。

陳匡怡曾與陳柏霖演出《我可能不會愛你》，不僅是陳匡怡出道代表作，也讓陳柏霖因「大仁哥」一角爆紅，兩人劇中曾交往，陳柏霖還奪走陳匡怡螢幕初吻。對於陳匡怡爆料，網友驚呼：「我只能説，妳真的很威！」、「真的很狂！」、「原來片名：我可能不會愛你，是真的。」

金馬夜怒爆張孝全追求細節 陳匡怡：根本不想承認

陳匡怡（左）曾與張孝全傳緋聞。翻攝陳匡怡臉書、攝影組

而陳匡怡因與張孝全過往緋聞被重提，指出當年是對方追求自己但沒成功。上個月金馬獎當晚，張孝全出席典禮角逐最佳男主角獎，陳匡怡則在臉書突然怒爆張孝全追求細節，提到張孝全邀請自己出席慶生宴，並透過戲劇製作人指名想與她合作。

陳匡怡最後還不滿表示，並非自己「單方面說詞」苦到張孝全，「如果我告訴你要不是被偷拍亂寫跟他相關的鬼話，我根本不想承認被他追求過呢？」並直呼不想再為任何人著想。



