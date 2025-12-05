陳匡怡深夜爆：陳柏霖追過我！網驚挖出1片：原來是真的
娛樂中心／周希雯報導
女星陳匡怡曾是PTT掀起轟動的「台大五姬」之一，出道後演出《我可能不會愛你》知名度大開，後來因健康因素淡出演藝圈，近期再次登上版面則是因為頻頻分享各種追求者貼文，甚至不惜與網友開嗆。繼先前爆出帥氣男星曾追求她未果，陳匡怡昨（5日）深夜再拋出震撼彈，點名近日捲入「閃兵風波」的男星陳柏霖也是追求者之一，令眾人秒憶1部影片，驚喊「原來是真的…」
陳柏霖10月捲入閃兵風波形象重創，坦承花10萬假裝「重度高血壓」免役，被檢方求處2年8個月有期徒刑，後來《鏡週刊》更爆出，他和女團「Popu Lady」成員庭瑄低調交往13年，原本計劃年底在紐西蘭結婚也被迫喊卡。沒想到近日又捲入新風波，陳匡怡疑似不滿爆料張孝全被質疑，昨（5日）深夜再度點名表示，「陳柏霖先生也追求過我，也沒追求到」，強調外界別再以荒謬內容敘述他，文末更撂狠話「我真的要生氣了」。
陳匡怡突抖出猛料。（圖／翻攝「陳匡怡 」臉書）
事實上，陳匡怡和陳柏霖2011年曾合作偶像劇《我可能不會愛你》，2人在劇中曾經交往，飾演「大仁哥」的陳柏霖還奪走「Maggie」陳匡怡螢幕初吻；該劇當時也紅極一時，不僅成為陳匡怡成名的代表作，陳柏霖也因此走紅。如今爆料文一出，再度吸引大批網友前來朝聖，「原來片名《我可能不會愛你》是真的」、「看吧，我就說如果我是大仁哥，我也選Maggie」、「我可能不會愛妳的Maggie」、「莫非是那句『我要讓你慢、慢、上、癮』」、「這我相信，那部戲你是最優秀的，那部戲我看了5遍都是斷斷續續的看完，因為男女主角不吸引我，匡匡有出現的劇情我才會想看」。
陳柏霖（左）和陳匡怡（右）曾在《我可能不會愛你》飾演情侶。（圖／民視新聞網）
另外，陳匡怡日前在張孝全出席金馬獎當天，長文抖出2人過去關係，提到張孝全2014年透過戲劇監製轉述想與她合作，幾個月後本人在微博詢問電話號碼，2人才真正認識。陳匡怡事後在採訪片段發現，張孝全曾說喜歡演戲是因為能實現「現實中不可能做的事」，包括職業和戀愛，「因此，有這兩個事件的資料，我才會判斷他當年想認識我時 確實是抱持對『夢中情人』的想像與期待。他本人去年6月也親口承認追求過了，影片檔都有。」
原文出處：不只張孝全…陳匡怡深夜爆：陳柏霖追過我！網驚挖14年前1劇：原來是真的
