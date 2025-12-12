陳匡怡深夜自清「不需穿薄紗勾男生」 台大校友幫忙作證

陳匡怡否認穿薄紗勾引異性。(粘耿豪攝)

台大五姬之一「國企匡」陳匡怡，2017年因健康因素而淡出演藝圈。前兩個月，她遭週刊爆料「穿薄紗夜約人夫」，氣到揚言提告；今（12日）深夜，陳匡怡再度表明自己很乾淨，「我這輩子不可能也不需要穿薄紗勾男生。」

陳匡怡對於流言蜚語耿耿於懷，最近一直在臉書痛罵私下抹黑她的人；12日深夜12點多，陳匡怡以紅底白字發文：「我一直都很乾淨，我這輩子不可能也不需要穿薄紗勾男生，這輩子也沒有男性覺得我奇怪而封鎖過」，再度駁斥先前的傳聞。

為了自證清白，陳匡怡9日轉發兩篇為她說話的文章，作者分別是民眾黨宜蘭縣黨部副主委李家豪以及周姓網友，兩人都自稱台大校友，認識陳匡怡。在他們的眼中，陳匡怡內外兼具，是學校風雲人物，深受大家喜愛，不可能是台大校友拒絕往來戶，也不相信她會穿薄紗、約見台大學長。

李家豪更力挺陳匡怡提告，「不是意氣之爭，而是因為每個人都值得被還原成真正的自己。清白不應該被廉價的故事掩蓋，我們當年親眼看到的那份光，也不該被幾段不負責任的文字抹掉。」

有網友心疼陳匡怡，也好奇她到底惹到誰？釣出陳匡怡憤怒地回：「他就是一個孽種，跟另一個不要臉的雜碎，兩個人當朋友講低能話的鬼故事，思維偏差，舉證推敲後他們頭腦裡的東西也幾乎全都是錯誤，格調也完全大有問題，兩個都很沒品，像下層社會的人渣跟敗類在過的生活。我這輩子還沒這麼看不起一個人過，敗類裡的敗類。」

