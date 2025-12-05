陳匡怡深夜驚曝「陳柏霖也追求過我」！ 網喊：《我可能不會愛你》是真的

陳匡怡和陳柏霖過去在《我可能不會愛你》有感情戲。（翻攝YouTube畫面）

「台大五姬」之一的陳匡怡，繼上月在金馬獎當晚突爆張孝全曾追求自己但未成功後，今（5日）凌晨又在臉書發文，驚爆陳柏霖也追求她，但同樣「沒追求到」。過去兩人一起合作電視劇《我可能不會愛你》，網友看了直呼「沒想到片名是真的」。

陳匡怡今凌晨在臉書發文：「陳柏霖先生也追求過我，也沒追求到，請記者不要再亂寫關於我病態且錯誤的敘述，我真的要生氣了。」

陳匡怡與陳柏霖因《我可能不會愛你》結緣，戲中兩人有感情線，陳柏霖更奪走她的螢幕初吻。如今她突然驚爆這段往事，網友紛紛留言：「我只能説，妳真的很威」「真的很狂！妳超屌」「原來片名：我可能不會愛你，是真的」「哇，是大仁哥那個陳柏霖嗎」「還有誰追過妳」「妳直接講誰沒追過就好了」。

陳柏霖曾在社群網站貼出與陳匡怡的合照。（翻攝陳柏霖微博）

事實上，陳匡怡日前因張孝全入圍金馬再度被提起舊緋聞，她在臉書怒揭當年的追求細節，包括張孝全曾邀她參加慶生、透過製作人表達合作意願等。她更強調，「如果我告訴你要不是被偷拍亂寫跟他相關的鬼話，我根本不想承認被他追求過呢？」直呼不想再為任何人著想。

而陳柏霖近來因涉閃兵案，遭起訴2年8個月，演藝事業全面停擺。又傳出他陷入財務危機，連50萬的交保金都是跟朋友周轉。

