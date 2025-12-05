陳匡怡突爆「陳柏霖追過我」 網驚：《我可能不會愛你》是真的

陳匡怡突爆「陳柏霖追過我」。（圖／翻攝自臉書＠andreachen.him、Instagram@chenbolin）

昔日「台大五姬」陳匡怡繼爆出藝人張孝全曾追求過自己但沒成功後，今（5）日凌晨突然又在臉書上發文透露，「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵又被媒體爆料財務危機，如今又被陳匡怡爆出過往情史，掀起網友熱議。

陳匡怡2011年曾與陳柏霖合作電視劇《我可能不會愛你》，不僅角色「Maggie」是陳匡怡的出道代表作，陳柏霖也因「大仁哥」一角爆紅。兩人在劇中曾交往，李大仁為了證明自己對女主角「程又青」的愛，利用了Maggie對他的愛和感情，傷害了Maggie。

未料，陳匡怡5日凌晨突然在臉書以紅底白字發文爆料，「陳柏霖先生也追求過我，也沒追求到，請記者不要再亂寫關於我，病態且錯誤的敘述，我真的要生氣了。」

對於陳匡怡爆料，網友驚呼：「我只能説，妳真的很威」、「封妳為演藝圈速球派！直球對決」、「原來片名：我可能不會愛你，是真的」、「看吧，我就說如果我是大仁哥我也選Maggie」、「除了帥氣我找不到其他的形容詞來形容妳」、「男未婚女未嫁，追妳有什麼好嘴的」、「誰沒追求過匡匡」。

陳柏霖10月捲入閃兵風波，也承認當年用10萬元逃避兵役，而其旗下公司「無敵影業」被爆料遭信任友人掏空，疑似傳出財務危機，甚至連閃兵交保金和違約金都是用借的。不過對此陳柏霖經紀人駁斥：「謝謝關心，該則報導並不確實。」如今陳柏霖三字又出現在熱門議題中。

此外，陳匡怡日前與張孝全的過往緋聞被重提，她稱張孝全當年追求，但對方追求未果，厭倦被媒體亂寫，「我認識他的時候，他從來沒有告訴我他有女朋友，我們也沒有交往過，所以我也不是小三，他對我而言就是2014年各位追求們者中的其中一位追求者，兼演戲很有才的朋友。」

而上月張孝全出席典禮角逐最佳男主角獎，陳匡怡則突然在臉書爆出張孝全追求細節，提到張孝全約十年前透過經紀公司找她聊天、洽談合作、跟她要電話、邀請參與慶生宴等。

