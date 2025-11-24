陳匡怡自爆曾被張孝全追求！控訴媒體：要不是被偷拍根本不想承認

第62屆金馬獎於11月22日登場，張孝全第三度角逐影帝，成為紅毯與典禮上的焦點。然而，就在金馬星光雲集的同一天，曾以《我可能不會愛你》爆紅、被封為「台大五姬」的陳匡怡，突然在社群平台大動作提起兩人多年前的往事，讓原已沉寂多年的緋聞再度浮上檯面，引發外界熱議。

多年來鮮少現身演藝圈的陳匡怡，此次語氣明顯壓抑不住情緒，逐一反駁過往被媒體大肆引用的相關報導。

她強調，兩人並非外界盛傳的「在張孝全生日上搭話結識」，真正的相識其實是在2014年，因戲劇合作洽談而有初步接觸。她更透露，當時的戲劇監製方可人曾向張孝全詢問「若能天馬行空許願，最想與哪位女演員合作？」張孝全毫不猶豫答：「陳匡怡。」之後還透過不同管道主動詢問能否取得她的聯絡方式，顯示他對她相當有興趣。





陳匡怡也提到，曾在訪談場合中聽張孝全直言，喜歡演戲是因為能「實現現實中的不可能」，包括演未曾嘗試過的職業，以及「和夢中情人談戀愛」。她坦言，當下就能明白這句話意有所指。

然而近來相關傳聞再次被翻出，部分媒體卻將張孝全的追求描寫成「只有她單方面說法」，讓她感到相當委屈，甚至直言自己「被犧牲事實，把我逼瘋」。陳匡怡表示，如果不是去年遭偷拍、又被捲入與張孝全相關的不實爆料，她原本並不想公開任何過往。她多年來顧及對方與外界觀感，選擇沉默、讓步，甚至犧牲了還原真相的權利；但如今情況已經讓她無法再隱忍。

圖片來源：東森新聞

陳匡怡原文：

我認識張孝全也不是部分媒體寫的 他慶生當日才邀請

是在2014年中，戲劇的監製方可人小姐 透過經紀公司，找我聊天、洽談合作。

她說說她問張孝全 如果找他拍戲 要找女主角跟他一起演戲 他會希望找誰 讓他天馬行空的許願。

她說他回說 ：陳匡怡。

後來他又透過一些方式 問我能否給他電話 我才會認識他。

後來我又看他的訪問 他說為什麼喜歡拍戲 其一是因為能實現現實中的不可能 包括沒做過 做不到的想像的職業 不可能的想像中的戀愛 也就是 跟夢中情人的戀愛。

因此，有這兩個事件，我認為他當年想認識我時 確實是對夢中情人的想像跟期待。

他本人去年6月也親口承認追求過了，影片檔都有。

媒體現在三番兩次的說是我單方面的說詞苦了他，或另一媒體幾個月前不知道我們怎麼認識 直接未經訪問掰說是慶生當天他跟我搭話認識，

是要犧牲事實，把我逼瘋是嗎？

如果我告訴你要不是被亂偷拍再被亂寫跟他相關的鬼話

我根本不想承認被他追求過呢？

我一直千方百計為你們著想，

我的個性本來就是如此。

為你們的面子，為你們的素材 ，十幾年來不停讓步自己的生命跟對自己有利的事實。

但從去年偷拍事件開始 媒體朋友你們越演越烈，開始睜眼說瞎話。

這是以前的媒體沒有過的。

你們真的覺得這樣正常嗎？

媒體，男明星，都一樣。

我不會再為你們想了。

發揮天蠍本性 趕盡殺絕喔。

陳匡怡這番突然的長文揭露，不僅道出多年積壓的委屈，也讓兩人多年前的情感糾葛與幕後細節再度成為輿論焦點。就在張孝全以影帝入圍備受關注的金馬週末，這段往事猶如投下一顆震撼彈，讓外界議論不斷。

