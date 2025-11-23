陳匡怡自爆曾被張孝全追求！細節全曝光：根本不想承認





第62屆金馬獎於11月22日登場，張孝全第三度角逐影帝，成為紅毯與典禮上的焦點。然而，就在金馬星光雲集的同一天，曾以《我可能不會愛你》爆紅、被封為「台大五姬」的陳匡怡，突然在社群平台大動作提起兩人多年前的往事，讓原已沉寂多年的緋聞再度浮上檯面，引發外界熱議。

多年來鮮少現身演藝圈的陳匡怡，此次語氣明顯壓抑不住情緒，逐一反駁過往被媒體大肆引用的相關報導。

她強調，兩人並非外界盛傳的「在張孝全生日上搭話結識」，真正的相識其實是在2014年，因戲劇合作洽談而有初步接觸。她更透露，當時的戲劇監製方可人曾向張孝全詢問「若能天馬行空許願，最想與哪位女演員合作？」張孝全毫不猶豫答：「陳匡怡。」之後還透過不同管道主動詢問能否取得她的聯絡方式，顯示他對她相當有興趣。





廣告 廣告

陳匡怡也提到，曾在訪談場合中聽張孝全直言，喜歡演戲是因為能「實現現實中的不可能」，包括演未曾嘗試過的職業，以及「和夢中情人談戀愛」。她坦言，當下就能明白這句話意有所指。

然而近來相關傳聞再次被翻出，部分媒體卻將張孝全的追求描寫成「只有她單方面說法」，讓她感到相當委屈，甚至直言自己「被犧牲事實，把我逼瘋」。陳匡怡表示，如果不是去年遭偷拍、又被捲入與張孝全相關的不實爆料，她原本並不想公開任何過往。她多年來顧及對方與外界觀感，選擇沉默、讓步，甚至犧牲了還原真相的權利；但如今情況已經讓她無法再隱忍。

圖片來源：東森新聞

陳匡怡這番突然的長文揭露，不僅道出多年積壓的委屈，也讓兩人多年前的情感糾葛與幕後細節再度成為輿論焦點。就在張孝全以影帝入圍備受關注的金馬週末，這段往事猶如投下一顆震撼彈，讓外界議論不斷。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

