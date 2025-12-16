陳匡怡被逼到想輕生！爆辰亦儒、賀軍翔、郭品超追過她 1名導也在列

陳匡怡發聲駁斥週刊爆料內容。（圖／翻攝自陳匡怡臉書）





「台大五姬」陳匡怡因為演出電視劇《我可能不會愛你》大仁哥陳柏霖女友Maggie爆紅，後於2017年因身體狀況不佳淡出幕前。她日前被週刊爆料穿薄紗睡衣夜會人夫校友，數度發聲闢謠，昨（15）日更發文表示遺書寫好想輕生，警方到場畫面，痛批爆料內容無中生有。

針對《鏡週刊》爆料內容，陳匡怡痛斥將她寫成小三，卻把被她拒絕的男星張孝全、陳柏霖寫得跟神一樣：「辰亦儒也追求過我、賀軍翔也有追求過、郭品超也追求過、瞿友寧也追求過，但都失敗了！也都是很多年前他們結婚前的事，他們進入婚姻我也祝福他們，他們都是很優秀的男性，我祝福他們過的幸福，你去問他們，身爲一個男生我也不認爲他們會不承認做過的事。」

陳匡怡坦言，年輕時為了顧及男方面子，才會忍耐沒有說出實情，但反而讓自己變成受害者：「我不認爲他們對我做的事情是妹妹，正常人會親吻跟抱自己的妹妹？小時侯幫他們顧面子，但忍過頭什麼都不說就是變成媒體標題是非不分、扭曲事實。」

陳匡怡表示，長大後想法有了改變：「我現在不認為，說出男性有欣賞追求過他們覺得優秀的女性是壞事，那是事實懂了嗎？」身邊男性都是稱讚她個性和條件優秀、相處很開心，但週刊卻將她塑造成負面形象：「我已經忍耐到在發抖」，坦言這幾年身邊許多友人為情輕生，但她感情狀態沒問題，喊話狗仔別再非法跟蹤偷拍、亂寫報導，否則將依法提告。

