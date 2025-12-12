陳匡怡遭爆「穿薄紗私約人夫」 不忍嗆「一直都很乾淨」：這輩子不可能

娛樂中心／綜合報導

女星陳匡怡「國企匡」是台大五姬之一，2017年因健康因素淡出演藝圈，近來卻無端捲入爭議。前兩個月她遭週刊爆料「穿薄紗夜約人夫」，消息曝光後讓她相當憤怒，當時更揚言不排除提告。今（12日）深夜，陳匡怡再度發聲，嚴正否認相關指控，直言內容完全不實。

陳匡怡在社群平台發文強調自己的立場，直言：「我一直都很乾淨，我這輩子不可能也不需要穿薄紗勾男生。」她也進一步表示，自己從未因言行讓異性感到不適，「這輩子也沒有男性覺得我奇怪而封鎖過。」

廣告 廣告

陳匡怡有著亮麗外型，內外都兼具。（圖／翻攝自陳匡怡臉書）

對於相關報導內容，她語氣相當強硬，直指是惡意操作，貼文曝光後，引來不少網友聲援，包含多名台大校友與學長姐也發文力挺，陳匡怡也引用這些貼文，用以捍衛自身清白。

陳匡怡經常在臉書分享生活，除了貼出追求者送上的高級珠寶、晚餐，之前還發文表示張孝全與陳柏霖等男星都有追求過她，也有不少粉絲喊話，希望她把日子過好，不要再看這些酸民的言語。

更多三立新聞網報導

米可白怒了！情侶領養「斷腿米格魯」隔天再丟包 氣炸：棄養是二次傷害

《星光燦爛》男星脫了！猛練「精壯線條」鏡頭露出 與她煲愛甜到升溫

台八女星爆「閨蜜被邱澤狠狠傷過」震撼彈 公開喊話：不要欺騙許瑋甯

許瑋甯談「產後1重大變化」一孕傻三年 被自己氣到：真的覺得蠻扯的

