陳匡怡金馬夜不忍了！678字揭「張孝全追求真相」
娛樂中心／王靖慈報導
「台大五姬」之一的女星陳匡怡，於2017年淡出演藝圈後動向仍備受外界關注。近期她因多次在社群發聲而引發話題，今（22）日張孝全第三度角逐影帝出席金馬獎，引發不小話題，陳匡怡卻突然再度公開談起兩人的過往，隨後引起網友熱議。
陳匡怡（左）發文指出張孝全（右）曾追求者過她。（圖／民視新聞資料照、張孝全粉絲團臉書）
陳匡怡22日在臉書發文表示，部分媒體描述她與張孝全「慶生當天認識」的說法並不正確，強調兩人真正認識是在2014年5至6月間。當時戲劇監製透過她的經紀公司洽談合作，並轉述張孝全對「未來女主角」的想法，還親口告訴她張孝全希望與她合作。幾個月後張孝全又透過不同管道聯繫，甚至設法找到她的微博，詢問能否取得電話，兩人才真正熟識。
陳匡怡曾在2014年回應與張孝全的緋聞。（圖／翻攝自陳匡怡臉書）
之後她看到張孝全的訪問，對方提到「演戲能實現現實中的不可能，以及不可能的想像中的戀愛」。她表示，正是這句話讓她判斷出：「他當年想認識我時，確實是抱持著對『夢中情人』的想像與期待。」陳匡怡也強調，張孝全去年6月曾親口承認追求過她，相關影像外界都能找到。讓她憤怒部分媒體以「她單方面說詞」下標，甚至編寫兩人認識經過，讓她感到被誤解與逼迫。無奈表示：「如果我告訴你事實是要不是被亂偷拍再被亂寫跟他（張孝全）相關的鬼話？」文末更提到多年來為了「給追求過她的男明星留面子」、以及「給媒體素材」，一直默默退讓，但近年情況愈加嚴重，讓她決定不再隱忍，回擊到：「我不會再為你們想了。發揮天蠍本性，趕盡殺絕喔。」
兩派網友持不同意見。（圖／翻攝自陳匡怡臉書）
貼文一出，網友看法兩極。部分人勸她不要再回應：「有時候不要回應就是最好的回應」、「幹嘛一直理會這種事，這種事沒完沒了」、「為什麼你都一直說以前的事。包含追求者和叫你女神的事（看看日期都離現在很久了）。希望你好好的」、「認真就輸了」；但也有網友支持她勇敢發聲：「支持勇敢發聲，至少我們對得起自己」、「我支持你，不要放過這些惡犬」，留言區正反討論持續延燒。
原文出處：陳匡怡金馬夜678字開撕！隱忍多年曝光「張孝全追求真相」：把我逼瘋
