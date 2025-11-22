陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕 不爽被「犧牲事實」！怒喊：要把我逼瘋？
昔日「台大五姬」之一陳匡怡曾自爆張孝全對她「追求未果」，22日晚間金馬之夜，張孝全憑藉《深度安靜》成為準影帝，帥氣出席典禮，陳匡怡卻在社群上再提張孝全，還原兩人認識經過，並直呼有些錯誤的訊息，「是要犧牲事實，把我逼瘋是嗎？」
陳匡怡指出，2014年方姓戲劇監製人與她洽談時，提過張孝全想跟她一起拍戲。後來張孝全又透過一些方式取得她的電話號碼，兩人因此認識。陳匡怡並澄清，張孝全邀請她出席慶生宴，並非有些報導指出的「慶生當天他跟我搭話認識」。
張孝全受訪未否認！陳匡怡怒：根本不想承認
陳匡怡還拿出過去張孝全受訪時說的，喜歡拍戲時因「能實現現實中的不可能，包括沒做過、做不到的想像的職業、不可能的想像中的戀愛，也就是，跟夢中情人的戀愛。因此，有這兩個事件，我認為他當年想認識我時，確實是對夢中情人的想像跟期待」。
而張孝全曾在出席記者會時被問到陳匡怡對他「追求未果」的說法，不願多談，只說是「以前的事」，太太也並不介意。陳匡怡認為，張孝全當時並未否認追求自己一事，怒喊：「媒體現在三番兩次的說是我單方面的說詞苦了他。」、「如果我告訴你要不是被偷拍亂寫跟他相關的鬼話，我根本不想承認被他追求過呢？」並直呼不想再為任何人著想。
更多鏡報報導
張孝全問鼎金馬影帝 興奮想燃燒能量！卻被導演要求「沉澱20秒」
金馬62／紅毯五美+小可愛！女王、公主都來了 林依晨產後5個月現驚人狀態
金馬62／王品澔陷偷情簡廷芮疑雲噤聲 不受影響擔任遞獎大使！吐露真實心情
其他人也在看
利菁結婚25年！和老公協議「外遇就淨身出戶」 談粿王風波這樣說
男星范姜彥豐上月底拍片指控老婆粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），女方其後以一段 17 分鐘影片反擊，夫妻雙方隔空交火。向來敢言的資深主持人利菁今（22日）出席第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽，被問到此事，她幽默回應：「我很認真在劈腿耶！最近一直劈腿，為了練匹克球啦！」也強調自己和當事人都不熟，倒是和老公已經簽好外遇要淨身出戶的協議。鏡報 ・ 19 小時前
棒棒堂一半的人都出事！威廉也無奈 盼王子「受教訓會變好」
【緯來新聞網】威廉和老婆卓君澤今（22日）出席「第一屆星動盃—明星匹克球公益賽」，自己還在閃兵案件中緯來新聞網 ・ 20 小時前
趙雅芝孫女首露面「瓜子臉、大眼睛」 高顏值被誇：隔代遺傳天花板
女星趙雅芝縱橫演藝圈多年，更因為出演《新白娘子傳奇》中的「白蛇」一角，受到許多人喜愛。日前，趙雅芝迎來71歲生日，當天也舉辦慶生活動邀來許多大咖來賓共襄盛舉，其中趙雅芝孫女一出場，超高顏值便掀起大家議論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
章子怡進不去的豪門 霍啟山傳出祕戀28歲女星
香港富少霍啟山曾與章子怡當街熱吻，可惜兩人感情最終沒有結果，就在分手多年後，章子怡雖離婚，但已有一子一女，而已42歲，堪稱「鑽石單身漢」的霍啓山傳與演出電影《封神三部曲》的28歲女星娜然爆出祕戀一年多，可見男人的眼神，始終放在芳華女星身上。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
一堆台灣人吃壽司都用「1點法」！日本人震驚：從來沒看過
台灣人愛吃日本料理，尤其是清爽的壽司。近來在台灣生活許久的日籍YouTuber三原慧悟分享台日吃壽司的差異，透露日本人通常會採循序漸進的吃法，但之前和台灣朋友去吃壽司的時候，當場被嚇傻，因為對方竟然從頭到尾都只吃鮭魚，「在日本沒有看過！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡宇威罕見動怒！公開痛批航空公司「最糟飛行」：千萬別搭
胡宇威的脾氣向來還不錯，他今（22日）罕見在社群動怒，直接點名某家外國航空公司，抱怨自己碰上「職業生涯中最糟糕的一次飛行經驗」，情緒相當無奈。胡宇威在Instagram限時動態表示，這是他第一次搭乘該航空公司的航班，結果一飛就遇到大問題，不但延誤還打亂整個行程，「這次航班讓我無法按時回家」，然而讓他自由時報 ・ 1 天前
陳匡怡金馬夜不忍了！678字揭「張孝全追求真相」
娛樂中心／王靖慈報導「台大五姬」之一的女星陳匡怡，於2017年淡出演藝圈後動向仍備受外界關注。近期她因多次在社群發聲而引發話題，今（22）日張孝全第三度角逐影帝出席金馬獎，引發不小話題，陳匡怡卻突然再度公開談起兩人的過往，隨後引起網友熱議。民視 ・ 1 小時前
金馬62／林依晨薄紗為愛女化身美人魚 張孝全帶兒子幸運物登場
《深度安靜》主演張孝全與林依晨分別入圍本屆金馬影帝與影后，今（22）晚他們一同亮相星光紅毯。張孝全以一身正式西裝搭配黑框眼鏡登場，他透露出門前兒子給了他一個大大的擁抱為他打氣，還特地把心愛的「戰鬥陀螺台視新聞網 ・ 18 小時前
獨家》董事長退休愛上晨跑 竟在河濱4度被「車」撞
新北一名工廠的董事長，退休後時常到河濱公園運動，不過因為堤外便道車輛進出頻繁，71歲的他四年內，四度在晨跑時被機車撞上，最近一次是一個禮拜前，而撞他的是83歲的高齡騎士，雙方都有受傷，騎士持照正常，沒有酒駕，不過供稱不曉得車禍怎麼發生的。 #董事長#晨跑#河濱#被車撞東森新聞影音 ・ 1 天前
NBA/皮爾斯語出驚人！稱Kobe非聯盟門面 歷史地位遭質疑
退役球星皮爾斯（Paul Pierce）近日上節目時討論NBA聯盟門面話題，語出驚人地表示，已故球星布萊恩（Kobe Bryant）從來就不是聯盟的門面，此番言論隨即在網路上引發熱烈討論。布萊恩曾被不少球迷視為喬丹（Michael Jordan）的接班人，手上也握有5枚冠軍戒指。中天新聞網 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
金馬62／奪金馬影后！范冰冰工作室首發文 賀文僅提「寶島」仍悄悄下架掀討論
第62屆金馬獎昨（22日）圓滿落幕，被外界形容為「最難預測的一屆」的最佳女主角競爭激烈，最後由演員范冰冰主演的《地母》奪下影后，雖人未到場，但仍以電話連線方式致詞。據了解，范冰冰工作室隨後發文「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角！」但貼文事後又悄悄消失，引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 4 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 22 小時前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前