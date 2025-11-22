陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕 不爽被「犧牲事實」！怒喊：要把我逼瘋？

陳匡怡（左）再提張孝全追求往事。翻攝陳匡怡臉書、攝影組

昔日「台大五姬」之一陳匡怡曾自爆張孝全對她「追求未果」，22日晚間金馬之夜，張孝全憑藉《深度安靜》成為準影帝，帥氣出席典禮，陳匡怡卻在社群上再提張孝全，還原兩人認識經過，並直呼有些錯誤的訊息，「是要犧牲事實，把我逼瘋是嗎？」

陳匡怡指出，2014年方姓戲劇監製人與她洽談時，提過張孝全想跟她一起拍戲。後來張孝全又透過一些方式取得她的電話號碼，兩人因此認識。陳匡怡並澄清，張孝全邀請她出席慶生宴，並非有些報導指出的「慶生當天他跟我搭話認識」。

張孝全帥氣出席金馬獎。攝影組

張孝全受訪未否認！陳匡怡怒：根本不想承認

陳匡怡還拿出過去張孝全受訪時說的，喜歡拍戲時因「能實現現實中的不可能，包括沒做過、做不到的想像的職業、不可能的想像中的戀愛，也就是，跟夢中情人的戀愛。因此，有這兩個事件，我認為他當年想認識我時，確實是對夢中情人的想像跟期待」。

而張孝全曾在出席記者會時被問到陳匡怡對他「追求未果」的說法，不願多談，只說是「以前的事」，太太也並不介意。陳匡怡認為，張孝全當時並未否認追求自己一事，怒喊：「媒體現在三番兩次的說是我單方面的說詞苦了他。」、「如果我告訴你要不是被偷拍亂寫跟他相關的鬼話，我根本不想承認被他追求過呢？」並直呼不想再為任何人著想。



