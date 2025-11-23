陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」

41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。

陳匡怡和張孝全2014年傳出緋聞，但當時男方有公開的女友萬茜，令外界霧裡看花。去年陳匡怡透過社群發表聲明，對於週刊重提她和張孝全的緋聞，澄清說「沒有情路坎坷，只有情路順利到不行。還沒進入婚姻，有好消息會再通知大家。也沒有轉性不婚，本來就會結婚」，並首次吐露真相：「張孝全當年是追求，但沒追求到。所以是他追求未果」。

陳匡怡當時說：「我們也沒有交往過。所以我也不是他的小三。他對我而言就是2014年各位追求們者中的其中一位追求者。兼演戲很有才的朋友。」並表示2017年曾接到張孝全從香港打來的電話，摩羯座的他積極問陳匡怡：「有無交過摩羯座男朋友？」希望讓一切停在最美好的階段。

昨晚，陳匡怡說，她並非如媒體寫的2014年年底張孝全生日時才認識對方，是2014年年中張孝全被監製問想找誰拍戲，對方回答想找陳匡怡，透過友人轉話才知道張孝全想認識她，幾個月後對方透過一些方式，例如到她的微博要電話，雙方才會認識，所以不是媒體報導的年底生日才認識，希望不要再有不實報導。

