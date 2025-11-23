陳匡怡金馬夜揭張孝全追求內幕 批：不想承認被追求過

陳匡怡在金馬獎頒獎典禮進行時，發文重提被張孝全追求往事。（圖／翻攝自陳匡怡臉書、東森娛樂）





「台大五姬」陳匡怡憑藉《我可能不會愛你》走紅，近日卻爭議不斷，昨（22）日金馬獎，她更在臉書重提被入圍影帝的張孝全追求往事，透露兩人認識的經過外，更直言「我這輩子根本不想承認被他追求過呢」。

陳匡怡澄清和張孝全並非在慶生當天認識，而是2014年一名方姓監製透過經紀公司與她洽談合作，對方透露詢問張孝全想一起演戲的女主角，並且可以天馬行空開條件，張孝全回答「陳匡怡」，「我因此對這位先生有印象，他透過別人表達想認識我。」

陳匡怡表示，之後張孝全透過管道要到她的電話，兩人才認識，對方曾在受訪時指出，喜歡演戲其中一個原因是可以實現現實中的不可能，「包括沒做過、做不到的想像的職業，以及不可能的想像中的戀愛，也就是跟夢中情人的戀愛。」陳匡怡才會認為，「他當年想認識我時，確實是抱持對『夢中情人』的想像與期待。」

陳匡怡不滿現在提到這段往事，都被寫成是單方面的說詞苦了張孝全，「請問他都對著鏡頭承認追求的影像都在全台灣流出了，是要怎麼單方面？這不就是當事人雙方面的共識嗎。」更怒批，「報導的亂寫文字是要犧牲事實，把我逼瘋是嗎？」最後更直呼不想再為他人著想，「發揮天蠍本性，趕盡殺絕喔。」



