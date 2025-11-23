陳匡怡金馬夜發文！爆張孝全要電話主動許願合作 「根本不想承認」一事
「台大五姬」陳匡怡近期頻爆爭議，昨（22日）適逢金馬獎頒獎典禮，張孝全入圍最佳男主角之際，她再次發文談與張孝全當年認識過程，甚至強調「這輩子根本不想承認被他追求過呢？」
張孝全天馬行空拍戲對象是誰？
陳匡怡臉書發文再談張孝全，她表示自己與張認識時間點非部分媒體寫的張慶生當天，而是在2014年5至6月戲劇的監製方可人透過經紀公司，找她聊天 洽談合作。
陳匡怡稱，當時方可人說問張孝全說，願意讓他天馬行空開條件，會想找誰跟他一起演戲？當時張回「陳匡怡」；陳匡怡也對此強調說，會對張有印象是因為他透過別人表達想認識我。
陳匡怡說，後來張孝全透過一些管道拿到她電話，2人才因此認識，「後來我又看他的訪問 他說為什麼喜歡拍戲 其一是因為能實現現實中的不可能，包括沒做過，做不到的想像的職業，以及不可能的想像中的戀愛，也就是，跟夢中情人的戀愛。」
駁單方面說詞苦了張孝全 陳匡怡再提追求內幕
因此陳匡怡當時才判斷說，張孝全當年想認識她，確實抱持對「夢中情人」的想像與期待；話鋒一轉，陳強調張孝全去年親口承認追過她，還有影片為證，但現在媒體卻寫成她單方面說詞苦了張孝全等，「請問他都對著鏡頭承認追求的影像都在全台灣流出了，是要怎麼單方面？」這不就是當事人雙方面的共識嗎。
陳匡怡還說，若非遭媒體偷拍、亂寫等，自己「我這輩子根本不想承認被他追求過呢？」
