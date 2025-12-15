陳匡怡驚吐「寫好遺書」 再爆3男神曾是追求者！震撼揭被「親吻、擁抱」內幕

陳匡怡不滿被扭曲感情史。翻攝IG @chenkuangyi

昔日「台大五姬」之一的陳匡怡爆出被張孝全、陳柏霖追求過後，15日突然再拋震撼彈：「辰亦儒也追求過我，賀軍翔也有追求過，郭品超也追求過。」且覺得自己名譽被詆毀，已有多日想不開，「遺書寫差不多了」。

對於自爆張孝全、陳柏霖追過自己後，陳匡怡不滿被扭曲一些事實，被指「當小三」、「愛李大仁（陳柏霖角色）」。接著爆出辰亦儒、賀軍翔、郭品超都追過自己，「但都失敗了，也都是很多年前他們結婚前的事，他們進入婚姻，我也祝福他們，你去問他們，我也不認為他們會不承認」。

陳匡怡（左）自爆陳柏霖追過自己。翻攝陳匡怡臉書、陳柏霖IG

小時候幫追求者顧面子！強調自己從未感情坎坷

陳匡怡並直呼不想再被寫成「打槍」、被當「妹妹」，「我不認為他們對我做的事情是妹妹。正常人會親吻跟抱自己的妹妹？那就是追求。小時侯幫他們顧面子。我現在不認為，說出男性有欣賞追求過他們覺得優秀的女性是壞事。那是事實，懂了嗎」。並強調自己從來沒有「感情坎坷」過。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



