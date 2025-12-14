陳南呈接任ESO大提琴首席 紐約20年歷練回饋臺灣

記者黃朝琴／臺北報導

長榮交響樂團（ESO）宣布，大提琴家陳南呈與陳世霖２人出任大提琴首席，其中，其中來自紐約的臺裔大提琴家陳南呈，旅居美國超過 20 年，將以其國際歷練與專業積累，為 ESO 帶來嶄新能量。陳南呈說，樂團因駐團藝術家梵志登參與更具企圖心，樂團啟航音樂新生涯，能在這個時間點加入感到榮幸。

來自紐約的臺裔大提琴家陳南呈擁有豐富的國際演出和教學經驗。自 2024 年 3 月通過指揮和團員的層層考試後，即隨團參與 ESO 駐團藝術家范志登（Jaap van Zweden）、簡文彬等國際指揮的音樂會與歌劇製作。

陳南呈畢業於茱莉亞音樂院碩士，並在紐約市立大學研究所攻讀博士，他曾任教於美國多所大學，累積近十年大學教育經驗，課程涵蓋大提琴主修、室內樂、音樂史與音樂理論，曾經幫助學生進入曼哈頓音樂院和茱莉亞音樂院預校等樂界最高學府，並多年於歐洲音樂節任教。此外，陳南呈也是新亞室內樂協會共同創辦人及董事，策劃音樂會、發行專輯並曾獲得傳藝金曲獎入圍。

不少旅美音樂人聽到陳南呈返臺任職消息，皆為陳南呈高興，但也表示很難想像，沒有陳南呈的紐約音樂時光。

除了專業經歷，他的個人故事也令人動容。他12歲一個人從臺中踏上求學之路，從小獨自在海外成長。茱莉亞音樂院畢業後，他花了十多年時間在紐約耕耘獨奏與室內樂事業，展現對音樂的執著。而在美國追求樂團職位的過程中，雖屢次與首席遺憾擦肩，他反而視此為最珍貴的磨鍊。

陳南呈表示，指揮梵志登始終保持極高且穩定的水準，范志登的加入能明顯感受到整個樂團都在全力以赴，追求音樂上的高度一致性。梵志登對團員的要求相當高，他在排練時會以眼神與每一位團員即時確認、溝通，因此排練與演出過程，他都必須時刻維持在自己的最佳狀態。

對於即將到來的新挑戰，陳南呈表示，他的工作是傾聽樂團的聲音、理解指揮的詮釋，帶領大提琴聲部發揮潛能，並與其他首席建立默契，首席不只是領奏，更是樂團聲部與指揮之間的橋梁。

長榮交響樂團（ESO）宣布，來自紐約的臺裔大提琴家陳南呈，出任大提琴首席。（長榮交響樂團提供）